Fenerbahçe, kalesini gole kapattı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapatmayı başardı.
Fenerbahçe bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
Fenerbahçe, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.
