Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz dönemi

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz'in, görevine teknik direktör olarak devam edeceği duyuruldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz dönemi
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04 Mart 2023 17:06
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz'in, görevine teknik direktör olarak devam edeceği açıklandı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızda görevine teknik direktör olarak devam edecektir. Hedeflerimiz yolunda kendisine başarılar dileriz" denildi.

Serhat Deniz'in ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Yeliz Demir 

Yardımcı Antrenör : Barış Filiz

Kondisyoner : Samet Kösemen

Kaleci Antrenörü: Ümit Furat
 
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