Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz dönemi

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nda Serhat Deniz'in, görevine teknik direktör olarak devam edeceği açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızda görevine teknik direktör olarak devam edecektir. Hedeflerimiz yolunda kendisine başarılar dileriz" denildi.
Serhat Deniz'in ekibinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı Antrenör: Yeliz Demir
Yardımcı Antrenör : Barış Filiz
Kondisyoner : Samet Kösemen
Kaleci Antrenörü: Ümit Furat
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızda görevine teknik direktör olarak devam edecektir. Hedeflerimiz yolunda kendisine başarılar dileriz" denildi.
Serhat Deniz'in ekibinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı Antrenör: Yeliz Demir
Yardımcı Antrenör : Barış Filiz
Kondisyoner : Samet Kösemen
Kaleci Antrenörü: Ümit Furat
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