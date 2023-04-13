Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, gözünü Avrupa Ligi zaferine dikti!

Çekya'nın başkenti Prag'da cuma günü başlayacak olan Kadınlar Avrupa Ligi dörtlü finalinin ilk maçında İtalya'nın Famila Schio takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe Alagöz Holding, bu organizasyonda beşinci kez finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Daha önce oynadığı 4 finali de kaybeden sarı lacivertli ekip bu kez şeytanın bacağını kırma peşinde. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş "Kararlıyız, bu sene kupayı alacağız" ifadelerini kullandı.



"KUPAYI ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"



Danabaş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Türkiye'de kadın basketbolun lokomotifi, Avrupa'nın güçlü ve saygın takımı Fenerbahçe olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında bu büyük kupayı müzemize getirmeyi çok istiyoruz. Üçü üst üste olmak üzere tam 9 kez dörtlü final oynadık, 4 kez finale çıktık bu kez Euroleague kupasını almakta kararıyız. Koçumuz Marina Maljkovic bu kulvarda çok büyük tecrübeliye sahip bir isim. Yetenekli, önemli kariyerlere sahip ve bu kupayı daha önce kaldırmış tecrübede oyunculara sahibiz. Bu kez büyük kupayı alacağımıza inanıyoruz. Böylesi güçlü bir takımı Türkiye'de sadece Fenerbahçe kurabilirdi. Hem koçumuza hem oyuncularımıza güveniyoruz."



Dörtlü finalin diğer maçında Yenişehir Belediyespor ev sahibi USK Prag'la karşılaşacak. Üçüncülük ve final karşılaşmaları ise pazar günü oynanacak.









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