Fenerbahçe, Kadıköy'de kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kalesini gole kapatamadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kadıköy'de kalesini gole kapatamıyor
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12 Şubat 2024 12:50
Fenerbahöe, bu sezon toplamda 65, iç sahada ise kaydettiği 38 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da, özellikle kendi sahasında kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Sarı-lacivertli ekip, iç sahada çıktığı 13 maçta kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kalesini gole kapatamadı.

Bu süreçte, sarı-lacivertli ekibin gol yemediği tek maç, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma oldu.

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