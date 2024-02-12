Fenerbahçe, Kadıköy'de kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahöe, bu sezon toplamda 65, iç sahada ise kaydettiği 38 golle ligin en fazla gol atan takımı olsa da, özellikle kendi sahasında kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.
Sarı-lacivertli ekip, iç sahada çıktığı 13 maçta kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kalesini gole kapatamadı.
Bu süreçte, sarı-lacivertli ekibin gol yemediği tek maç, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma oldu.
Sarı-lacivertli ekip, iç sahada çıktığı 13 maçta kalesinde 15 gol gördü. Fenerbahçe, ligde iç sahada oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kalesini gole kapatamadı.
Bu süreçte, sarı-lacivertli ekibin gol yemediği tek maç, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma oldu.