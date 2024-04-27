Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 sezon sonra Beşiktaş'ı yendi

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Kadıköy'de 3 sezon sonra Beşiktaş'ı yendi
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27 Nisan 2024 23:40
Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 3 sezon sonra iç sahada galip gelmeyi başardı.

Siyah-beyazlı rakibine karşı son olarak 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 3-1 kazanan Fenerbahçe, ardından evinde oynadığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

2020-2021 sezonunda sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonunda ise rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Beşiktaş ile evinde oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibine 4-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez sahasında 2-1 mağlup ederek, taraftarı önündeki kazanamama serisine son verdi.

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