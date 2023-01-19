Fenerbahçe, İsrailli oyuncuyu İstanbul'a getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, İsrailli futbolcu Maor Yashilirmak'ı İstanbul'a getireceği öne sürüldü.

Haber; Haber Global
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Fenerbahçe, İsrailli oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
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19 Ocak 2023 14:46
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz isim gündeme geldi.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, İsrail ekiplerinden FC Ashdod'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Maor Yashilirmak'ı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

TÜRK PASAPORTU DA BULUNUYOR

Haberde, oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunduğu ifade edilirken, ilk etapta alt yaş takımlarında oynatılacağı ve ilerleyen süreçte A takıma yükseltileceği ifade edildi.

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