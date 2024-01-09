Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 45. randevuda

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, 10 Ocak Çarşamba günü Süper Lig tarihinde 45. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 45. randevuda
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09 Ocak 2024 14:56
Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, 10 Ocak Çarşamba günü Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbulspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe, Süper Lig'in erteleme haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 44 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 33 kez mağlup ederken, 3 mücadele beraberlikle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 112 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 48 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, rakibini konuk ettiği 22 Süper Lig mücadelesinde 19 galibiyet elde etti. 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, Konyaspor sahadan 2 kez 3 puanla ayrıldı. Fenerbahçe evindeki maçlarda 64 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü.

- Fenerbahçe son 10 lig maçında 5 kez kazandı

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 17 gol kaydederken, 9 gol yedi.

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