06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Fenerbahçe için sürpriz iddia: Zinedine Zidane!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündeme Zinedine Zidane geldi. Sarı lacivertlilerin, Fransız efsane ile yaptığı görüşmenin ardından ön anlaşma sağladığı iddia edildi.

calendar 06 Eylül 2025 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 10:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için sürpriz iddia: Zinedine Zidane!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jose Mourinho ile yollarını ayıran, milli arada yeni hocasını belirlemek isteyen Fenerbahçe, tüm dünyada gündem olmaya hazırlanıyor. Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini yaparak kadro değerini daha da artıran sarı-lacivertliler, takımın başına yeşil sahaların efsanesi Zinedine Zidane'ı getirmek için düğmeye bastı.

Sabah'ta yer alan habere göre kesinlikle yabancı bir hocadan yana olduğunu belirten Başkan Ali Koç'un, yıldızlar karması takımı, üstünde tartışma olmayacak bir isme emanet etmeyi istediği kaydedildi.

Sportif direktör Devin Özek, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti ve Domenico Tedesco ile temasa geçerek durumları hakkında sunum yaparken bu adaylardan Spalletti'nin ailesiyle vakit geçirmek istediği için teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

ZIDANE İLE ÖN ANLAŞMA

Sabah'ın aktardığına göre; bu gelişmeler sonrası hızını artıran yönetim, sürpriz bir adım atarak Zinedine Zidane ile masaya oturdu. Fransız çalıştırıcının teklife olumlu yanıt verdiği ve taraflar arasında ön anlaşma sağlandığı öğrenildi. Maaş ve sözleşme detayları üzerinde görüşmeler tamamlandığında 53 yaşındaki teknik adam, Türkiye'ye gelecek.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ


Teknik adamlık kariyerine Real Madrid Castilla'da başlayan Zizou lakaplı Zidane, Ocak 2016'da Rafael Benitez'in ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına geçti. Haziran 2018'e kadar görev yaptığı eflatun-beyazlılarda 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 Kulüpler Dünya Kupası, 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası kazandı. Mart 2019'da Madrid'de yeniden koltuğa oturan Cezayir asıllı Fransız hoca, Haziran 2021'de yollarını ayırdı. İkinci döneminde ise 1 La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları elde etti.

100 MİLYON EURO'YA RET

Zidane, geçen sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den 1 yıl için 100 milyon Euro'luk cazip teklifi reddetmişti. n 2012 senesinde kapanma ile karşı karşıya kalan Rodez Aveyron takımının yatırımcısı durumunda. Takım şu anda Fransa 2. Ligi'nde mücadele ediyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
