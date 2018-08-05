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Fenerbahçe için kritik gün! Martins Indi...

Stoke City, Phillip Cocu'nun ısrarla istediği Bruno Martins Indi'nin bölgesine takviye yaptı. Hollandalı stoper için bugün önemli bir gelişme yaşanabilir.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe için kritik gün! Martins Indi...
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05 Ağustos 2018 03:30
Fenerbahçe'nin Bruno Martins Indi transferi için kritik gün! Savunmaya tecrübeli bir futbolcu monte etmeyi hedefleyen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve ekibinin hedefinde Stoke City futbolcusu Bruno Martins Indi var. Sarı-Lacivertliler'in bu hedefe ulaşmaları için önlerindeki önemli bir engel kalkmış olabilir.

Everton'dan Ashley Williams'ı kiralık olarak kadrosuna katan Stoke'un Indi'yi elden çıkarma ihtimali kuvvetlendi. 6 Ağustos tarihine kadar UEFA'ya verilen listede 2 değişiklik yapma hakkına sahip olan Fenerbahçe'de bugün Martins Indi için önemli bir gelişme yaşanmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe Indi'yi satın alma opsiyonruyla birlikte kiralamak istediği belirtiliyordu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun yakından tanıdığı ve alınması için ısrar ettiği Indi, Fenerbahçe savunmasına ciddi bir güc güç ve derinlik kazandırabilecek bir stoper.

Sarı-Lacivertliler, Martins Indi'den sonuç alamaması halinde ise alternatif isimlerle temas kuracak.

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