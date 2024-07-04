Fenerbahçe için flaş En-Nesyri iddiası!

Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesyri'nin transferi için sona geldiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe için flaş En-Nesyri iddiası!
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04 Temmuz 2024 16:39
Son güncelleme 04 Temmuz 2024 16:43
Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona çok yakın olduğu duyuruldu.

CNN Portugal'ın haberi göre; Fenerbahçe, Sevilla forması giyen 27 yaşındaki golcü Youssef En-Nesyri'nin transferi için Sevilla ile anlaşmaya vardı.

20 MİLYON EURO'YA ANLAŞILDI

Haberde, Fenerbahçe'nin pazarlığa 15 milyon euro ile başladığı ancak iki ekibin çetin pazarlığı sonucunda 20 milyon euro'da uzlaşmaya varıldığı belirtildi.

MOURİNHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDAYDI

Faslı forvet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun golcü listesinin en başında bulunurken, görüşmelerde ciddi adımlar atıldı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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