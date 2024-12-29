Fenerbahçe, Hermoso'yu bekletiyor! İşte sebebi

Fenerbahçe, Roma'dan İspanyol stoper Mario Hermoso'nun kiralanması konusunda büyük mesafe katetti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Hermoso'yu bekletiyor! İşte sebebi
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29 Aralık 2024 13:09
Fenerbahçe'nin 'solak savunmacı' arayışında listenin tepesinde iki isim bulunuyor; Mario Hermoso ve Aymeric Laporte.

Sezon başında Atletico Madrid'den Roma'ya giden ancak İtalyan ekibinde arka planda kalan İspanyol stoper Hermoso, Sarı-Lacivertliler'in ilgisinden memnun. Roma da futbolcunun 6 aylık kiralık gitmesine sıcak bakıyor.

Bonservisle ilgili konuşulan bir detay henüz yok. Ancak bazı soru işaretleri olan Fenerbahçe yönetimi, bu transferi hazırda tutuyor. Laporte ismi daha ağır basıyor.

YILLIK MAAŞI YÜKSEK

Manchester City'de gösterdiği başarılı performanstan sonra 2023 yazında 27.5 milyon euro bonservisle AlNassr'a transfer olan Laporte'un mukavelesi 2026'da bitecek. Ancak hem piyasa değeri hem yıllık kazancı 20 milyon euro seviyesinde.

Kulübünün de gönderme konusunda bir düşüncesi yok. Sarı-Lacivertliler Laporte için temaslarını sürdürse de transferin gerçekleşme ihtimali düşük. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda; Mario Hermoso gelmeye yakın gözüken oyuncu durumunda. 

 
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