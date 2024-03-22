Fenerbahçe güçlü oyunla engelleri aştı!

İsmail Kartal liderliğindeki Fenerbahçe son dönemde güçlü oyunla engelleri aşmayı başardı. Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertli takım, Trabzonspor deplasmanında da doğru futbolla hedefine ulaştı.
Fenerbahçe özellikle son maçlarda sezon başındaki futbol anlayışına dönüş yaptı. Rakip sahaya yerleşerek sürekli ön alan presi yapan sarı-lacivertli takım hızlı ve agresif oyunla golleri buldu. İsmail Kartal'ın ekibi sezonun son bölümüne güçlü ve çok formda giriyor. Bu durum iki kulvarda geleceğe yönelik umutları çok canlı tutuyor.
Belçika liginin lideri Union Saint Gilloise'yi eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde son 8'e kalan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkmadan önce Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 3-2 geriden gelerek 4-3 kazanması yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Ancak bu durum Trabzon'da sahaya yansımadı. Sarı-lacivertli takım ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken kontrolü sürekli elinde tuttu.
BAŞARILI PERFORMANS GÖLGEDE KALDI
Sahaya ve doğrudan oyunculara atılan yabancı maddeler hem oyunu hem de motivasyonu bozunca skor 2-2'ye geldi ancak Fenerbahçe son bölümde 3. golü buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak bu başarılı performans maçtan sonra yaşananlar nedeniyle gölgede kaldı.
Fenerbahçe özellikle son maçlarda sezon başındaki futbol anlayışına dönüş yaptı. Rakip sahaya yerleşerek sürekli ön alan presi yapan sarı-lacivertli takım hızlı ve agresif oyunla golleri buldu. İsmail Kartal'ın ekibi sezonun son bölümüne güçlü ve çok formda giriyor. Bu durum iki kulvarda geleceğe yönelik umutları çok canlı tutuyor.
Belçika liginin lideri Union Saint Gilloise'yi eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde son 8'e kalan Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına çıkmadan önce Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 3-2 geriden gelerek 4-3 kazanması yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Ancak bu durum Trabzon'da sahaya yansımadı. Sarı-lacivertli takım ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken kontrolü sürekli elinde tuttu.
BAŞARILI PERFORMANS GÖLGEDE KALDI
Sahaya ve doğrudan oyunculara atılan yabancı maddeler hem oyunu hem de motivasyonu bozunca skor 2-2'ye geldi ancak Fenerbahçe son bölümde 3. golü buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak bu başarılı performans maçtan sonra yaşananlar nedeniyle gölgede kaldı.