Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.





Halil Umut Meler ile derbilerde Fenerbahçe



Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe



-1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet



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Halil Umut Meler ile derbilerde Galatasaray



Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray



- 3 Galibiyet, 1 Mağlubiyet



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Spor Toto Süper Lig'deki son 3 derbiyi Halil Umut Meler yönetmiş olacak.



13. Hafta

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Halil Umut Meler



15. Hafta

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Halil Umut Meler



18. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

Halil Umut Meler



