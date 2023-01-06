Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.
Halil Umut Meler ile derbilerde Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
-1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet
------
Halil Umut Meler ile derbilerde Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- 3 Galibiyet, 1 Mağlubiyet
------
Spor Toto Süper Lig'deki son 3 derbiyi Halil Umut Meler yönetmiş olacak.
13. Hafta
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Halil Umut Meler
15. Hafta
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Halil Umut Meler
18. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
Halil Umut Meler
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
-1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet
------
Halil Umut Meler ile derbilerde Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- 3 Galibiyet, 1 Mağlubiyet
------
Spor Toto Süper Lig'deki son 3 derbiyi Halil Umut Meler yönetmiş olacak.
13. Hafta
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Halil Umut Meler
15. Hafta
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Halil Umut Meler
18. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
Halil Umut Meler
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