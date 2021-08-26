Fenerbahçe forvetini buldu; ENNER VALENCIA

Fenerbahçe'nin Helsinki ile oynadığı karşılaşmada Enner Valencia'nın performansı damga vurdu. Maçta üç gol atarak hat-trick yapan Enner Valencia sarı-lacivertli taraftarları da adeta çıldırttı.



Fenerbahçe'nin forvet aradığı ve uzun bir süredir de dilediği forvet transferini yapamadığı dönemde gösterdiği kusursuz performansla dikkatleri üzerine çeken Enner Valencia, sarı-lacivertli taraftarların da övgüsünü aldı.



Fenerbahçeli taraftarlar, Enner Valencia'dan "GOAT" olarak söz ederken, "Başkan Ali Koç, Enner Valencia'nın bu performansından sonra artık forvet almaz" yorumlarında bulundu.



Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon forvet bölgesinde oynamamasına rağmen 13 gol, 4 asistlik bir katkı sağlayan ve kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enner Valencia bir süre önce sakatlıktan yeni çıkmıştı.



