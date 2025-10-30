Fenerbahçe, EuroLeague'de Real Madrid'e konuk!

S SPORT PLUS, SPORX KODUYLA YILLIK 1399 TL!

Basketbol EuroLeague'in sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.