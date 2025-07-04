Fenerbahçe, Edon Zhegrova için harekete geçti!

Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lille'in Kosovalı yıldızı Edon Zhegrova'yı gündemine aldı.

calendar 04 Temmuz 2025 10:21
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Edon Zhegrova için harekete geçti!
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yıldız kanat transferi isteği doğrultusunda rotasını Fransa'ya çevirdi.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Edon Zhegrova'yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO 

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilirken, Fransız kulübü ile sadece 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

AYRILMAK İSTİYOR



Ancak tecrübeli oyuncunun bu sezon takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Lille Başkanı Olivier Letang, 1.80 boyundaki kanadın transfer ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada "Edon Zhegrova, takımdan ayrılma isteğini dile getirdi" dedi.

Ayrıca başkan "Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken onu tutmak mantıklı görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe cephesinin oyuncunun transferi için temaslarını hızlandıracağı aktarılıyor..

PERFORMANSI

Geçen sezon Lille formasıyla 21 maçta görev yapan Kosovalı yıldız, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.



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