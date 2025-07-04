Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yıldız kanat transferi isteği doğrultusunda rotasını Fransa'ya çevirdi.



Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Edon Zhegrova'yı transfer gündemine aldığı öğrenildi.



PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO



26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilirken, Fransız kulübü ile sadece 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



AYRILMAK İSTİYOR

Ancak tecrübeli oyuncunun bu sezon takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Lille Başkanı Olivier Letang, 1.80 boyundaki kanadın transfer ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamadadedi.Ayrıca başkaifadelerini kullandı.Fenerbahçe cephesinin oyuncunun transferi için temaslarını hızlandıracağı aktarılıyor..Geçen sezon Lille formasıyla 21 maçta görev yapan Kosovalı yıldız, 8 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.