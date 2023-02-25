Fenerbahçe depremzedeleri unutmadı

Fenerbahçeli futbolcular, maç sırasında da depremzedeleri unutmadı.
Sarı-lacivertli oyuncular, Enner Valencia'nın 13. dakikada penaltıdan attığı gol sonrasında yedek kulübesine koştu.
Kaptan Altay Bayındır önderliğinde futbolcular, yedek kulübesinden üzerinde "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankartı alarak tribünlere gösterdi.
Ayrıca Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda destek tezahüratlarında bulundu.
Sarı-lacivertli oyuncular, Enner Valencia'nın 13. dakikada penaltıdan attığı gol sonrasında yedek kulübesine koştu.
Kaptan Altay Bayındır önderliğinde futbolcular, yedek kulübesinden üzerinde "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankartı alarak tribünlere gösterdi.
Ayrıca Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda destek tezahüratlarında bulundu.
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