Fenerbahçe'den yakın takip: Yann Sommer

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA'ya listeyi bildirmeden önce transferi tamamlamak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin listesi başında Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin bulunuyor. Fenerbahçe, Lunin için temaslarına devam ederken, Inter'in kalecisi Yann Sommer'i de takibe aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Sommer için teklif hazırlığı yaptığı belirtildi.
İtalyan ekibi Inter, Manchester United forması giyen eski kalecisi Andre Onana'yı tekrardan kadrosuna katmak için harekete geçti. Kamerunlu kalecinin geri dönmesi durumunda Sommer ile yollar ayrılacak.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Yann Sommer'in, Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
