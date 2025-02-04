Fenerbahçe'den WNBA'ye giden Sevgi Uzun'a destek mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Phoenix Mercury'ye "takasla" transfer olan milli oyuncu Sevgi Uzun için destek mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan destek paylaşımında,ifadelerine yer verildi.Sevgi Uzun, geçen sezon forma giydiği Dallas Wings ile hazırlık kampı anlaşması imzalamıştı.Phoenix Mercury, 4 takımın dahil olduğu takasta Dallas Wings'ten 27 yaşındaki basketbolcuyu kadroya dahil etti.Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen Sevgi Uzun, bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10,2 sayı, 2,7 ribaunt ve 5,2 asist ortalamalarını yakaladı.