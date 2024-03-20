Fenerbahçe'den TFF'ye resmi Süper Kupa başvurusu

Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin ertelenmesi ve maçın mayıs ayında oynatılması için TFF'ye resmen başvuruda bulundu.
Sarı lacivertliler, buna gerekçe olarak Konferans Ligi çeyrek finali ve Yunanistan Federasyonu'nun Olympiakos'un maçını ertelemesini örnek gösterdi.
Yunanistan ekibinin 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.
GALATASARAY'IN TAVRI NE OLACAK?
Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki talebinin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili, "Futbol takımımız şampiyonluğa doğru ilerliyor. İlk günden beri şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyor, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. Tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız 7 Nisan'da Şanlıurfa'da." ifadelerini kullanmıştı.
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Trendyol Süper Lig 34. hafta: Beşiktaş
Sarı lacivertliler, buna gerekçe olarak Konferans Ligi çeyrek finali ve Yunanistan Federasyonu'nun Olympiakos'un maçını ertelemesini örnek gösterdi.
Yunanistan ekibinin 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.
GALATASARAY'IN TAVRI NE OLACAK?
Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki talebinin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuyla ilgili, "Futbol takımımız şampiyonluğa doğru ilerliyor. İlk günden beri şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyor, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Aynı şekilde 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. Tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız 7 Nisan'da Şanlıurfa'da." ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ
03 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 31. hafta: Adana Demirspor
07 Nisan 2024
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray
11 Nisan 2024
Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç: Olympiakos - Fenerbahçe
14 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 32. hafta: VF Karagümrük (D)
18 Nisan 2024
Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş: Fenerbahçe - Olympiakos
21 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 33. hafta: Sivasspor (D)
28 Nisan 2024
Trendyol Süper Lig 34. hafta: Beşiktaş
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