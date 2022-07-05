Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe, sol beke de takviye planlıyor.Novak'a gelecek planları arasında yer vermeyen Portekizli çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu'nu hücum hattında değerlendirmek istiyor. Plandan taviz vermeyen yönetim, hedefteki isimler için girişimlere devam ediyor.Listesindeki futbolcularla bir bir görüşen Fenerbahçe, rotasını Çizme'ye çevirdi. Parma forması giyen 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için harekete geçildi.İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Giuseppe Pezzella için resmi teklif yaptığını yazdı. Parma'ya 3-4 milyon euro civarında bonservis bedeli önerildiği bildirildi. Parma yönetiminin teklifi değerlendirdiği ifade edildi...24 yaşındaki sol bek, futbol kariyerinde ülkesi İtalya haricinde bir takımda forma giymedi. Geçen sezonu Atalanta'da kiralık geçiren 24 yaşındaki Pezzella, 29 maçta forma giyip 3 asist gerçekleştirdi.Sol bek, orta sahanın solu ve stoperde oynayabilen 1.87 boyundaki İtalyan futbolcu, kariyerinde; Palermo, Parma, Palermo, Atalanta, Udinese ve Genoa'da oynadı. Toplamda 127 maçta 1 gol+9 asistlik performans sergiledi. Monteruscello ve Palermo altyapısında yetişen İtalyan futbolcu, 2015 yılında Palermo A Takımı'na yükseldi. Buradaki performansıyla kendini gösteren Pezzella, 2017 yılında 4.50 milyon euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu. Sonrasında Udinese ve Parma'ya kiralanan Pezzella, 2020 yılında 5.75 milyon euro bonservisle Parma'ya imza attı. Geçtiğimiz sezonu Atalanta'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki sol bek, geçici sözleşmesinin bitmesinin ardından Parma'ya döndü.