Fenerbahçe'den Serdar'a; "Kulüp bul"

Fenerbahçe, Serdar Aziz'den devre arası transfer döneminde kulüp bulmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Serdar'a; 'Kulüp bul'
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07 Ekim 2024 10:58
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.

Sarı-lacivertli yönetim, 18 milyon TL'nin üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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