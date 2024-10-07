Fenerbahçe'den Serdar'a; 'Kulüp bul'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun sezon başındaki Avusturya kampında biletini kestiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde takım bulamadı.
Sarı-lacivertli yönetim, 18 milyon TL'nin üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, 18 milyon TL'nin üzerinde maaşı olan tecrübeli stoperin menajerine, "Devre arasına kadar takım bulun" mesajını iletti.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.