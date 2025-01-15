Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Livakovic

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Livakovic
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15 Ocak 2025 17:04
Son güncelleme 15 Ocak 2025 17:08
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Hırvat eldivenin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Dominik Livakovic, sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta formasından uzak kalacak.

Livakovic, ligde Başakşehir ile oynanan maçta da sakatlık yaşamış ve ardından ligdeki Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında forma giyememişti.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

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