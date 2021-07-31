Fenerbahçe'den sağ bek atağı: Nathaniel Clyne

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'den sağ bek atağı: Nathaniel Clyne
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31 Temmuz 2021 12:14
Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.

Son olarak Crystal Palace'ta forma giyen ve 1 Temmuz'dan bu yana boşta olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk temasın kurulduğunu bildiren gazete, "Türkler, onun için ne kadar istekli bilinmez ama futbolunun son dönemlerine girmeye hazırlanan Clyne için Türkiye iyi bir fırsat olabilir" yorumunu yaptı.

Sarı-lacivertlilerin oyuncuya ne kadarlık bir ücret önerdiği bilgisi ise paylaşılmadı. Daha önce Liverpool, Southampton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyen futbolcu, kariyerinde 376 resmi maça çıkıp 8 gol, 22 asist yaptı.


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