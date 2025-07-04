Fenerbahçe, Jhon Duran'la forvet hattını güçlendirirken tüm enerjisini defans ve orta sahaya yönlendirdi.
Sarı-lacivertliler geçen sezonun devre arasında PSG'den kiraladığı ve taraftarın sevgilisi olan Skriniar'ın yanı sıra 2026'ya kadar kontratı Fransız kulübünde olan Marco Asensio için çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE 15 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Fenerbahçe, İspanyol orta saha için 15 milyon Euro ödemeye hazır. Arabistan kulüplerinin de listesinde olan Asensio'nun vereceği karar transferin kaderini belirleyecek. Skriniar ise yeni sezonda da Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'den PSG ile çifte pazarlık!
Fenerbahçe Yönetimi, Milan Skriniar'ı takımda tutmak ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmak için PSG ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Jhon Duran'la forvet hattını güçlendirirken tüm enerjisini defans ve orta sahaya yönlendirdi.
Fenerbahçe
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