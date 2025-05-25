Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Lacivertliler, Premier Lig'de forma giyen dört yıldız ismi transfer listesinde öncelikli hedef olarak belirledi.



HEDEF FORVET: RASMUS HOJLUND!



2023 yazında Atalanta'dan Manchester United'a 78 milyon Euro bedelle transfer edilen Rasmus Hojlund, beklentilerin uzağında kaldı. Genç forvetin, United'daki baskı ve "yeni Haaland" beklentisi nedeniyle eski performansını sergileyemediği ifade ediliyor. Fenerbahçe, 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Danimarkalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yakında İngiliz devine ilk resmi teklifin sunulması planlanıyor.



GREALISH İÇİN DEV REKABET



Manchester City'nin yıldız ismi Jack Grealish, Guardiola'nın sezon sonunda yapacağı revizyonun bir parçası olarak takımdan ayrılabilir. 2027'ye kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor. Ancak bu transferde yalnız değiller; Aston Villa, Newcastle, Tottenham ve Atletico Madrid de oyuncunun peşinde.



HEUNG MIN SON RADARDA



Tottenham'la Avrupa Ligi zaferi yaşayan Heung-Min Son, Fenerbahçe'nin radarına giren diğer bir isim. 32 yaşındaki Güney Koreli yıldızın, gelecek sezon ilk 11'deki yeri garanti değil. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Son'un geleceğiyle ilgili kararın kısa sürede verilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, olası bir ayrılık durumunda devreye girmeye hazır.



ALTERNATİF PLAN JEREMY DOKU



Fenerbahçe'nin hücum hattı için hedeflerinden biri de Jeremy Doku. City'de forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki Belçikalı yıldız, Grealish transferi gerçekleşmezse birinci alternatif konumunda. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Doku için Fenerbahçe'nin temasa geçmeye hazırlandığı ifade ediliyor.



