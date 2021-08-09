Fenerbahçe'den Paribu ile tarihi anlaşma

Fenerbahçe Kulübü ile Paribu arasında yapılan "Fenerbahçe Token" işbirliği anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Koç "Fenerbahçe olarak bize göre tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Çok kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda. Kripto dünyası, futbol kulüpleri adına ciddi bir kaynak yaratma fırsatı sunuyor. Biz bu süreçte Fenerbahçe markasının ne kadar üst seviyede olduğunu test ettik. Kripto varlık dünyasında yer almak, ek gelir yaratmak açısından çok önemli. Kesinlikle geç kalmadık. Bekledik. İyi ki de bekledik. 1 sene, 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle şimdiki arasında kat be kat fark var. Bu bir sponsorluk anlaşması değil. Bu 25 yıllık işbirliği anlaşması. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Paribu'nun trafiği 7 kat, yeni üye sayısı ise 5 kat artmış. Fenerbahçe tokendan elde edeceğimiz gelirin 3'de 1'i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki yapacaktır." dedi.



Paribu CEO'su Yasin Oral: "Bu sadece bugünün değil, yarının projesi. Uzun ömürlü bir işbirliği olacak. Üyelik çok kolay, iki dakika sürmeden üye olabiliyorsunuz. Kayıtlı 6 bankaya paranızı transfer ederek, Fenerbahçe özel sayfasından token satın alabilirsiniz. 30 saniyede, 15 Milyon TL'lik satış gerçekleşti." açıklamasını yaptı.



