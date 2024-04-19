Fenerbahçe'den kötü son: Penaltılarda veda etti!

Fenerbahçe, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Olympiakos'la sahasında karşılaştı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi ile uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadele penaltılara gitti.
Sarı lacivertli takım penaltılar sonucunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Olympiakos bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen taraf olurken, temsilcimiz Fenerbahçe turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.
İRFAN CAN, TUNCAY ŞANLI DETAYI
Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla Tuncay Şanlı'dan sonra en fazla gol atan oyuncu ünvanını aldı.
Yunan ekibi, yarı finalde Lille'i eleyen Aston Villa ile karşılaşacak.
KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.
62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.
Olympiakos karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Savunma hattının önünde İsmail Yüksek görev alırken, orta saha İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'den oluşturuldu. Forvet arkasında Sebastian Szmanski gol yollarını desteklerken, ileri uçta Edin Dzeko forma giydi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun yedekler arasında yer aldı.
180 GÜN SONRA İDEAL 11!
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.
Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.
Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.
Öte yandan Fenerbahçe, bu kadroyla çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kadroyla deplasmanda oynadığı Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanırken, iç sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Atakaş Hatayspor'u da 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde önemli müsabakada yer alamadı.
KING VE MERT HAKAN KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde son müsabakasını 7 Şubat tarihinde kupadaki Gaziantep FK maçında oynayan Joshua King ile son maçına 17 Mart'ta ligde Trabzonspor karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.
FENERBAHÇE MAÇA ÇOK İYİ BAŞLADI
Temsilcimiz Fenerbahçe, mücadelenin ilk 10 dakikasına çok iyi başladı. Rakibine pozisyon şansı vermeyen sarı laciverliler, seyircisinin de desteğiyle golü erken buldu.
İRFAN CAN SAHNEYE ÇIKTI
Bu baskı sonrası maçın 11. dakikasında Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla sağ kanattan topu alan başarılı oyuncu, topu soluna çekip sağ köşeye çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
TADIC PAS DENEDİ, POZİSYON KAYBOLDU
Fred'in savunma arkasına gönderdiği harika pasta karşı karşıya kalan Duran Tadic, kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince pozisyon kayboldu. Etkili oynunu sürdüren Fenerbahçe, bir pozisyondan daha yararlanamadı.
Maçta temponun yükselmesine izin vermek istemeyen Olympiakos, kontrollü bir oyun tarzıyla temsilcimizin ataklarını engellemeye çalıştı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Sarı lacivertli takım, maçın 45+2. dakikasında penaltı bekledi.
Szymanski'nin ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'a konuştu ve oyunu devam ettirdi.
İLK YARI İSABETLİ ŞUTLARI YOK
Fenerbahçe, rakibi Olympiakos'a ilk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedi. Yunan ekibi, ilk yarıda isabetli şut atamazken, temsilcimizin kalesini sadece bir kez yoklayabildi.
OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ F.BAHÇE'DE!
İkinci yarıya da temsilcimiz Fenerbahçe etkili başladı. Maçın uzatmalara gitmesini istemeyen Fenerbahçe, rakip kaleyi yoklamayı sürdürdü.
Mücadelenin 53. dakikasında sarı lacivertli takım İrfan Can ile ikinci gole yaklaştı. Olympiakos savunması gole izin vermedi.
Fenerbahçe seyircisi anbean takımını desteklemiyi sürdürdü. Stadyumdaki yoğun destek nedeniyle oyuncular çoğu zaman hakemin düdüğünü duymakta zorlandı.
OLYMPIAKOS İLK KEZ GELDİ
Konuk ekip Olympiakos, İkinci yarı Fenerbahçe kalesine ilk kez etkili geldi. El Kaabi'nin 65. dakikada yaptığı vuruş kalenin yanından dışarı gitti.
FENERBAHÇE YİNE KAÇIRDI!
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile gole yaklaştı. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Sebastian Szymanski, ortaladı. Ön direkte İrfan Can kafayı vurdu ama top kaleci Tzolakis'te kaldı.
LIVAKOVIC'TEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
Livakovic gole izin vermedi. Savunma arkasına atılan topta karşı karşıya kalan Masouras yerden vuruşunu yaptı. Livakovic harika bir kurtarışla gole izin vermedi.
FENERBAHÇE ATTI AMA OFSAYT
Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile golü buldu ama hakem ofsayt kararı verdi. Becao'nun savunma arkasına gönderdiği harika topa önce Szymanski dokundu daha sonra top bir anda Batshuayi'nin önüne düştü. Belçikalı golcü karşı karşıya pozisyonda 82. dakikada golünü attı ama meşin yuvarlağa giden top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 3-2 biten ilk maçın ardından maç uzatmalara gitti.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK!
Fenerbahçe'de sakatlanan Becao, 100. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
YUNAN EKİBİ ETKİLİ GELDİ!
Uzatma dakikalarında Olympiakos etkili geldi. Yunan ekibinin kullandığı serbest vuruşuta Iborra arka direkte kafayı vurdu ve top direkten oyun alanına geldi Dönen topa Carmo vurdu. Fenerbahçe'de Djiku topu çizgiden çıkardı.
TADIC'LE ÖNEMLİ FIRSAT!
Cengiz Ünder'in 113. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Tadic bekletmeden vurdu. Havada süzülerek giden meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Mücadelenin uzatma dakikaları da 1-0 sona erdi. Fenerbahçe, penaltılara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.
11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.
34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.
80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.
86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ön direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.
114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.
Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
Normal süresi 1-0 biten mücadeleyi Olympiakos, penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kurarak kazandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 100 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 120+2 Bonucci), İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Cengiz Ünder), Fred (Dk. 86 Zajc), Tadic, Szymanski (Dk. 106 Krunic), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega (Dk. 89 Richards), Hezze, Chiquinho (Dk. 109 Horta), Podence (Dk. 64 Masouras), Jovetic (Dk. 46 Iborra), Fortounis (Dk. 109 El-Arabi), El Kaabi
Gol: Dk. 11 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 120+3 Ntoi (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ortega, Dk. 60 Podence, Dk. 60 Tzolakis, Dk. 72 Ntoi, 90+4 Masouras, Dk. 97 Mendilibar (Teknik direktör), Dk. 112 Hezze (Olympiakos), Dk. 94 Szymanski (Fenerbahçe)
Ülker Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi ile uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadele penaltılara gitti.
Sarı lacivertli takım penaltılar sonucunda rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Olympiakos bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde yarı finale yükselen taraf olurken, temsilcimiz Fenerbahçe turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu.
İRFAN CAN, TUNCAY ŞANLI DETAYI
Fenerbahçe'nin tek golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla Tuncay Şanlı'dan sonra en fazla gol atan oyuncu ünvanını aldı.
Yunan ekibi, yarı finalde Lille'i eleyen Aston Villa ile karşılaşacak.
KARTAL'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük müsabakasında görev verdiği Serdar Aziz'i UEFA kadrosunda bulunmadığı için oynatamazken, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'i de yedek soyundurdu.
62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski'yi 11'de değerlendirdi.
Olympiakos karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Savunma hattının önünde İsmail Yüksek görev alırken, orta saha İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'den oluşturuldu. Forvet arkasında Sebastian Szmanski gol yollarını desteklerken, ileri uçta Edin Dzeko forma giydi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Doğukan Demir, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Leonardo Bonucci, Cengiz Ünder, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Rade Krunic, Zeki Dursun yedekler arasında yer aldı.
180 GÜN SONRA İDEAL 11!
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer süreci tamamlandıktan sonra oluşturduğu ideal 11, 180 gün sonra sahada yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin 7 yeni transferle oluşturduğu ideal 11'i, bu sezon sakatlıklar sebebiyle yalnızca 3 maçta bir arada oynamıştı.
Transferin ardından Fenerbahçe'nin Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko'dan oluşan ideal 11'i, 22 Ekim 2023 tarihinde iç sahada oynanan Hatayspor müsabakasının ardından 180 gün sonra bir araya geldi.
Söz konusu kadro, Hatayspor ile oynanan lig maçının ardından 23'ü Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve 7'si de UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada bir araya gelememişti.
Öte yandan Fenerbahçe, bu kadroyla çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu kadroyla deplasmanda oynadığı Alanyaspor müsabakasını 1-0 kazanırken, iç sahada Çaykur Rizespor'u 5-0, Atakaş Hatayspor'u da 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde önemli müsabakada yer alamadı.
KING VE MERT HAKAN KADRODA
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ile Mert Hakan Yandaş, Olympiakos maçı kadrosunda yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde son müsabakasını 7 Şubat tarihinde kupadaki Gaziantep FK maçında oynayan Joshua King ile son maçına 17 Mart'ta ligde Trabzonspor karşısında çıkan Mert Hakan Yandaş, uzun süre sonra kadroda yer aldı.
FENERBAHÇE MAÇA ÇOK İYİ BAŞLADI
Temsilcimiz Fenerbahçe, mücadelenin ilk 10 dakikasına çok iyi başladı. Rakibine pozisyon şansı vermeyen sarı laciverliler, seyircisinin de desteğiyle golü erken buldu.
İRFAN CAN SAHNEYE ÇIKTI
Bu baskı sonrası maçın 11. dakikasında Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin pasıyla sağ kanattan topu alan başarılı oyuncu, topu soluna çekip sağ köşeye çok iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
TADIC PAS DENEDİ, POZİSYON KAYBOLDU
Fred'in savunma arkasına gönderdiği harika pasta karşı karşıya kalan Duran Tadic, kaleye vurmak yerine pas vermeyi tercih edince pozisyon kayboldu. Etkili oynunu sürdüren Fenerbahçe, bir pozisyondan daha yararlanamadı.
Maçta temponun yükselmesine izin vermek istemeyen Olympiakos, kontrollü bir oyun tarzıyla temsilcimizin ataklarını engellemeye çalıştı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Sarı lacivertli takım, maçın 45+2. dakikasında penaltı bekledi.
Szymanski'nin ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu.
Hakem Tobias Stieler bir müddet VAR hakemi Christian Dingert'a konuştu ve oyunu devam ettirdi.
İLK YARI İSABETLİ ŞUTLARI YOK
Fenerbahçe, rakibi Olympiakos'a ilk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedi. Yunan ekibi, ilk yarıda isabetli şut atamazken, temsilcimizin kalesini sadece bir kez yoklayabildi.
OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ F.BAHÇE'DE!
İkinci yarıya da temsilcimiz Fenerbahçe etkili başladı. Maçın uzatmalara gitmesini istemeyen Fenerbahçe, rakip kaleyi yoklamayı sürdürdü.
Mücadelenin 53. dakikasında sarı lacivertli takım İrfan Can ile ikinci gole yaklaştı. Olympiakos savunması gole izin vermedi.
Fenerbahçe seyircisi anbean takımını desteklemiyi sürdürdü. Stadyumdaki yoğun destek nedeniyle oyuncular çoğu zaman hakemin düdüğünü duymakta zorlandı.
OLYMPIAKOS İLK KEZ GELDİ
Konuk ekip Olympiakos, İkinci yarı Fenerbahçe kalesine ilk kez etkili geldi. El Kaabi'nin 65. dakikada yaptığı vuruş kalenin yanından dışarı gitti.
FENERBAHÇE YİNE KAÇIRDI!
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile gole yaklaştı. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Sebastian Szymanski, ortaladı. Ön direkte İrfan Can kafayı vurdu ama top kaleci Tzolakis'te kaldı.
LIVAKOVIC'TEN ÇOK KRİTİK KURTARIŞ
Livakovic gole izin vermedi. Savunma arkasına atılan topta karşı karşıya kalan Masouras yerden vuruşunu yaptı. Livakovic harika bir kurtarışla gole izin vermedi.
FENERBAHÇE ATTI AMA OFSAYT
Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile golü buldu ama hakem ofsayt kararı verdi. Becao'nun savunma arkasına gönderdiği harika topa önce Szymanski dokundu daha sonra top bir anda Batshuayi'nin önüne düştü. Belçikalı golcü karşı karşıya pozisyonda 82. dakikada golünü attı ama meşin yuvarlağa giden top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Mücadelenin 90 dakikası Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 3-2 biten ilk maçın ardından maç uzatmalara gitti.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK!
Fenerbahçe'de sakatlanan Becao, 100. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
YUNAN EKİBİ ETKİLİ GELDİ!
Uzatma dakikalarında Olympiakos etkili geldi. Yunan ekibinin kullandığı serbest vuruşuta Iborra arka direkte kafayı vurdu ve top direkten oyun alanına geldi Dönen topa Carmo vurdu. Fenerbahçe'de Djiku topu çizgiden çıkardı.
TADIC'LE ÖNEMLİ FIRSAT!
Cengiz Ünder'in 113. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Tadic bekletmeden vurdu. Havada süzülerek giden meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
Mücadelenin uzatma dakikaları da 1-0 sona erdi. Fenerbahçe, penaltılara giden maçta rakibine 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına yine bu futbolcu geçti. Szymanski'nin direkt kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı.
11. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in soldan pasında ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, sağdan atağa katılan İrfan Can Kahveci'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.
30. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski, savunmanın arasından kale sahasına hareketlenen Tadic'e pasını aktardı. Bu futbolcudan önce son anda Ntoi araya girerek topu kornere gönderdi.
34. dakikada Olympiakos savunmasının uzaklaştıramadığı top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Ferdi Kadıoğlu kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrılıp şutunu attı, savunmadan dönen top Szymanski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda defansa çarpan top az farkla üstten kornere gitti.
80. dakikada Olympiakos tehlikeli geldi. Savunmadan atılan uzun pasta Fenerbahçe yarı alanında topla buluşan Masouras sağdan ceza sahası önüne gelip yerden vurdu, kaleci Livakovic bu pozisyonda açıyı kapatarak ayaklarıyla gole engel oldu.
86. dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzun pasında sol kanatta topla buluşan Tadic, ön direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
103. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fortounis'in kale sahası önüne gönderdiği ortaya Iborra kafayı vurdu, Livakovic'in müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü. Penaltı noktasına hareketlenen David Carmo kafayla topu kaleye gönderirken, çizgi üzerindeki Djiku gole engel oldu.
114. dakikada Zajc'ın sağdan ortasında Batshuayi'nin indirdiği top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
120+3. dakikada Olympiakos 10 kişi kaldı. Ntoi'nin Cengiz Ünder'e yaptığı hareket sonrasında hakem Tobias Stieler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.
Seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'den Batshuayi ve Djiku gol kaydederken Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci kaçıran isimler oldu. Olympiakos'tan ise El Kaabi, Horta, Masouras penaltı atışlarını gole çevirdi. El-Arabi ve Rodinei penaltıdan faydalanamadı.
Normal süresi 1-0 biten mücadeleyi Olympiakos, penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kurarak kazandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch (Almanya)
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (Dk. 100 Çağlar Söyüncü), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 120+2 Bonucci), İrfan Can Kahveci (Dk. 86 Cengiz Ünder), Fred (Dk. 86 Zajc), Tadic, Szymanski (Dk. 106 Krunic), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega (Dk. 89 Richards), Hezze, Chiquinho (Dk. 109 Horta), Podence (Dk. 64 Masouras), Jovetic (Dk. 46 Iborra), Fortounis (Dk. 109 El-Arabi), El Kaabi
Gol: Dk. 11 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 120+3 Ntoi (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ortega, Dk. 60 Podence, Dk. 60 Tzolakis, Dk. 72 Ntoi, 90+4 Masouras, Dk. 97 Mendilibar (Teknik direktör), Dk. 112 Hezze (Olympiakos), Dk. 94 Szymanski (Fenerbahçe)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU