Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin U21 yabancı kontenjanını stoperden yana kullanmak istediği ortaya çıktı.



Luan Peres'in sakatlığının ardından savunmadaki diğer oyuncuların da sakatlanması ya da cezalı olma ihtimali, sarı-lacivertlileri stoper arayışına itti.



Bu sezon devre arası transfer döneminde kadroya takviye yapacak olan Fenerbahçe, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 19 yaşındaki Yunan stoper Konstantinos Koulierakis'in fiyatını sordu.



PAOK Kulübü, Fenerbahçe ilk olarak genç savunmacı için 4 milyon euro önerdi ama Yunan ekibi, sarı-lacivertlilerden 10 milyon euro talep etti.



Yunanistan'dan gelen bu yüksek bonservis bedeli talebi sonrasında Fenerbahçe cephesi, şimdilik beklemeye geçti.



Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'un onay verdiği diğer genç futbolcular için görüşme yapacağı öğrenildi.





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