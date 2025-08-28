Fenerbahçe'den isabetli şut yok!

Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi.
Fenerbahçe için Benfica maçında dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, Benfica karşılaşmasını isabetli şut atamadan tamamladı.
Öte yandan Benfica maçında En-Nesyri'nin bir pozisyondaki kafa vuruşu direkten döndü.
