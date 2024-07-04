Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a taziye mesajı

Fenerbahçe, babası vefat eden İrfan Can Eğribayat için taziye mesajı paylaştı.

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Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'a taziye mesajı
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04 Temmuz 2024 00:55
Fenerbahçe, babası vefat eden İrfan Can Eğribayat için taziye mesajı yayımladı.

sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Başın sağ olsun İrfan Can Eğribayat Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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