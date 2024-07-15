Fenerbahçe'den Hollanda'ya gitti!

Hollanda ekiplerinden Roda, Fenerbahçe'den Tiago Çukur'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Hollanda'ya gitti!
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15 Temmuz 2024 11:27
Son güncelleme 15 Temmuz 2024 11:31
Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti ve Tiago Çukur, Hollanda'ya transfer oldu.

Hollanda II ekiplerinden Roda, Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Tiago Çukur'u transfer ettiğini açıkladı. Roda, genç futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Roda'nın transfer açıklamasının ardından Tiago Çukur'un geri satın alma opsiyonuyla transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen oyuncumuz Tiago Çukur, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Hollanda ikinci ligi takımlarından Roda'ya transfer olmuştur. Futbolcumuza Roda'da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz."

21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den geçen sezon önce Beveren'e ardından sezonun ikinci yarısında Ümraniyespor'a kiralık olarak gitmişti.

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