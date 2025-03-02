Fenerbahçe'den Galatasaray sonrası paylaşım!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçının ardından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Galatasaray sonrası paylaşım!
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02 Mart 2025 18:13
Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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