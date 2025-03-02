Fenerbahçe'den Galatasaray sonrası paylaşım!

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maç öncesi bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Kasımpaşa ile berabere kalmasının ardından taraftarına yönelik yaptığı paylaşımda, "Bu akşam son düdüğe kadar omuz omuza!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında kazanması halinde lider Galatasaray ile puan farkını 4'e düşürecek.
Fenerbahçe'nin bu paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray maçının hemen sonrasında bu paylaşımı yaptı.👇 https://t.co/Ft0LAKT9Hg
— Sporx (@sporx) March 2, 2025