Fenerbahçe'den forma satışında rekor!

Fenerbahçe, yeni sezon formalarının yılbaşına kadar olan süreçte 350 bin adet sattığını ve bunun rekor olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den forma satışında rekor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 16:41
Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'dan yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının yılbaşına kadar olan süreçte 350 bin adet sattığı ve bunun rekor olduğu belirtildi.

Fenerium'dan yapılan açıklamada, "2024 Yılına Yeni Bir Rekorla Girdik! Geçen sezon Nisan ayında ulaştığımız 350.000 adet forma satışına bu sezon yılbaşında ulaşarak rekoru 4 ay daha erken kırdık. Bu gurur hepimizin…" denildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery