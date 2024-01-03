Fenerbahçe'den forma satışında rekor!

Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'dan yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının yılbaşına kadar olan süreçte 350 bin adet sattığı ve bunun rekor olduğu belirtildi.
Fenerium'dan yapılan açıklamada, "2024 Yılına Yeni Bir Rekorla Girdik! Geçen sezon Nisan ayında ulaştığımız 350.000 adet forma satışına bu sezon yılbaşında ulaşarak rekoru 4 ay daha erken kırdık. Bu gurur hepimizin…" denildi.
Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'dan yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının yılbaşına kadar olan süreçte 350 bin adet sattığı ve bunun rekor olduğu belirtildi.
Fenerium'dan yapılan açıklamada, "2024 Yılına Yeni Bir Rekorla Girdik! Geçen sezon Nisan ayında ulaştığımız 350.000 adet forma satışına bu sezon yılbaşında ulaşarak rekoru 4 ay daha erken kırdık. Bu gurur hepimizin…" denildi.
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