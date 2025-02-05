Fenerbahçe'den filede tarihi transferler!

Fenerbahçe Medicana'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar devam ediyor.Sarı-lacivertliler, üç önemli isimle kadrosunu güçlendirdi.Zehra Güneş'in kardeşi Mina Güneş de 2023 yazında Vakıfbank altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Zehra Güneş böylece kardeşiyle birlikte Fenerbahçe'de buluşacak.BAŞARILARLA DOLU KARİYER: ZEHRA GÜNEŞZehra Güneş, 7 Temmuz 1999'da İstanbul'un Kartal ilçesinde doğdu. Voleybol kariyerine 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlamış ve kısa sürede dikkat çekici başarılara imza attı.Zehra, VakıfBank altyapısında yetişmiş ve 2017'den itibaren A Takım'da oynamaya başladı. Bu süre zarfında 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Kupa Volley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonlukları yaşadı.Yıldız Milli Takımı ile dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonlukları; Genç Milli Takım ile Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü; 23 Yaş Altı Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu elde etti.2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 2023 yılında ise FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etmiş ve her iki turnuvada da "En İyi Orta Oyuncu" seçilmiştir.Hande Baladın, 1 Eylül 1997'de Kütahya'da doğdu. Voleybol kariyerine 11 yaşında Eczacıbaşı altyapısında başladı ve kısa sürede adından söz ettirdi.Hande Baladın, Eczacıbaşı altyapısında yetişti ve 2015'ten itibaren A Takım'da oynamaya başladı. Bu süre zarfında 1 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 1 CEV Kupası, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Ligi ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.Genç Milli Takım ile 2013 Avrupa üçüncülüğü, 2015 U23 Dünya ikinciliği ve 2017 U23 Dünya Şampiyonluğu elde etti.2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya, 2018 Milletler Ligi'nde gümüş madalya ve 2019 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 2023 yılında ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Agnieszka Korneluk, 17 Ekim 1994'te Poznań, Polonya'da doğmuştur. Voleybol kariyerine 2005 yılında KS Energetyk Poznań takımında başlamış ve orta oyuncu (blokör) pozisyonunda oynamaktadır. 1,99 m boyundadır.Korneluk, Grupa Azoty Chemik Police ile üç kez Polonya Ligi şampiyonluğu yaşamış ve 2024 yılında PGE Rysice Rzeszów takımına transfer olmuştur.2013 yılından bu yana Polonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nda forma giyen Korneluk, 2014 Avrupa Altın Ligi'nde bronz, 2015 Avrupa Oyunları'nda gümüş, 2023 ve 2024 Milletler Ligi'nde bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2024 Milletler Ligi'nde "En İyi Orta Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür.