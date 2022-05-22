Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı'ya kanca

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Bünyamin Balcı'ya kanca
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22 Mayıs 2022 13:59
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı ile ilgileniyor.

Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak.

Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. 

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