Fenerbahçe'den Başakşehir'e bombardıman!

Fenerbahçe, Başakşehir maçında istatistikleri altüst etti. Sarı-Lacivertliler dün gece hücum anlamında her şeyi denedi.
Başakşehir ceza sahasında topla 71 kez buluşan Fenerbahçe, bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. 30 şut deneyen Sarı Kanarya, 3.15 gol beklentisi yakaladı.
Fenerbahçe'nin 30 şutunun 7'si kaleyi buldu. 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Kanarya aradığı 90+2. dakikada penaltıdan buldu.
Fenerbahçe 90 dakika boyunca 7 korner kullanırken ev sahibi Başakşehir ise maçı köşe vuruşu atmadan tamamladı.
Başakşehir ceza sahasında topla 71 kez buluşan Fenerbahçe, bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. 30 şut deneyen Sarı Kanarya, 3.15 gol beklentisi yakaladı.
Fenerbahçe'nin 30 şutunun 7'si kaleyi buldu. 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Kanarya aradığı 90+2. dakikada penaltıdan buldu.
Fenerbahçe 90 dakika boyunca 7 korner kullanırken ev sahibi Başakşehir ise maçı köşe vuruşu atmadan tamamladı.