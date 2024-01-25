Fenerbahçe'den Başakşehir'e bombardıman!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta istatistikleri altüst etti

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Başakşehir'e bombardıman!
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25 Ocak 2024 13:07
Fenerbahçe, Başakşehir maçında istatistikleri altüst etti. Sarı-Lacivertliler dün gece hücum anlamında her şeyi denedi.

Başakşehir ceza sahasında topla 71 kez buluşan Fenerbahçe, bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. 30 şut deneyen Sarı Kanarya, 3.15 gol beklentisi yakaladı.

Fenerbahçe'nin 30 şutunun 7'si kaleyi buldu. 5 net gol pozisyonundan yararlanamayan Kanarya aradığı 90+2. dakikada penaltıdan buldu.

Fenerbahçe 90 dakika boyunca 7 korner kullanırken ev sahibi Başakşehir ise maçı köşe vuruşu atmadan tamamladı. 

 
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