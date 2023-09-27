Fenerbahçe'den ayrılan Stewart, WNBA'de MVP oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding ile tarihi bir sezonu geçiren ve sarı lacivertli kulübün kazandığı ilk EuroLeague Women kupasında Final Four MVP'si seçilen Breanna Stewart, devamında gittiği WNBA'de de harika bir sezonu geride bırakarak normal sezon MVP'si ödülüne layık görüldü.



New York Liberty'nin çıktığı 40 maçta 32 galibiyet alarak normal sezonu ikinci sırada bitirmesine öncülük eden Stewart, karşılaşmaların tamamında forma giyerken; 23.0 sayı, 9.3 ribaund, 3.8 asist, 1.5 top çalma ve 1.5 blok ortalamalarına imza attı.



Daha önce 2018 yılında da bu ödülü kazanmış olan 29 yaşındaki oyuncu, ligde bunu birden fazla başaran sekizinci oyuncu olarak da adını tarihe yazdırdı. Öte yandan Stewart, Liberty formasıyla bu ödülü kazanan ilk isim oldu.



Breanna Stewart, 21 Mayıs'ta Indiana Fevers'a karşı oynanan mücadelede 45 sayı atarak hem kariyer rekorunu hem de kulüp tarihinin rekorunu kırmış ve adını bir başka noktada da tarihe yazdırmayı başarmıştı.



