Fenerbahçe'den ayrılan Stewart, WNBA'de MVP oldu

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Alagöz Holding'in EuroLeague şampiyonluğunda önemli payı olan Breanna Stewart, WNBA'de normal sezon MVP'si oldu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'den ayrılan Stewart, WNBA'de MVP oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 12:21
Fenerbahçe Alagöz Holding ile tarihi bir sezonu geçiren ve sarı lacivertli kulübün kazandığı ilk EuroLeague Women kupasında Final Four MVP'si seçilen Breanna Stewart, devamında gittiği WNBA'de de harika bir sezonu geride bırakarak normal sezon MVP'si ödülüne layık görüldü.

New York Liberty'nin çıktığı 40 maçta 32 galibiyet alarak normal sezonu ikinci sırada bitirmesine öncülük eden Stewart, karşılaşmaların tamamında forma giyerken; 23.0 sayı, 9.3 ribaund, 3.8 asist, 1.5 top çalma ve 1.5 blok ortalamalarına imza attı.

Daha önce 2018 yılında da bu ödülü kazanmış olan 29 yaşındaki oyuncu, ligde bunu birden fazla başaran sekizinci oyuncu olarak da adını tarihe yazdırdı. Öte yandan Stewart, Liberty formasıyla bu ödülü kazanan ilk isim oldu.

Breanna Stewart, 21 Mayıs'ta Indiana Fevers'a karşı oynanan mücadelede 45 sayı atarak hem kariyer rekorunu hem de kulüp tarihinin rekorunu kırmış ve adını bir başka noktada da tarihe yazdırmayı başarmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery