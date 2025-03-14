UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan maçı Fenerbahçe, 90 dakikalık bölümde 2-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45 ve 73. dakikalarda Sebastian Szymanski attı.
Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü sonrası ilk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyeti nedeniyle uzatma dakikalarına geçildi.
UZATMALARDA DA GOL YOK
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
FENERBAHÇE'DEN AVRUPA LİGİ'NE VEDA
Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda 3-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Dijku penaltıyı gole çevirdi. Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise penaltıdan yararlanamadı. Rangers'ta ise Ianis Hagi penaltıdan yararlanamadı.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
YİNE PENALTILARLA VEDA
Fenerbahçe, geçen sezon da Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmişti. Sarı-lacivertliler, üst üste iki sezon Avrupa'dan penaltılarda elendi.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turun ilk maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemedi. Mourinho, Çağlar'ın yanı sıra Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu kulübeye çekti.
Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
62 yaşındaki teknik adam, Rangers karşısında kalede yine İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues şans buldu. Hücum hattında ise Sebastian Szymanski'nin önünde Anderson Talisca ile Youssef En-Nesyri forma giydi.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak ise yedek soyundu.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Allan Saint-Maximin ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmemişti.
Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna alınan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.
KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.
Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.
TADIC VE DZEKO YEDEK
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından tecrübeli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, maça yedek kulübesinde başladı.
Takımın sezon başından beri en fazla forma giyen isimleri arasında yer alan 2 oyuncu, Mourinho'nun kararıyla kulübede forma bekledi.
Dzeko ve Tadic'in yokluğunda müsabakaya Fred kaptan olarak çıktı.
İKİ İSİM SINIRDA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.
RANGERS BASKILI BAŞLADI
Rangers, Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı maçta mücadeleye daha baskılı başlayan taraf oldu. İskoç temsilcisi, karşılaşmanın ilk bölümünde rakip kalede daha fazla gözüken takım oldu.
PENALTI İTİRAZI, SARI KART!
Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
RANGERS TEHLİKELİ GELDİ
Rangers forması giyen Cerny, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçe kalesini yokladı. Fred'in kaptırdığı top sonrası topla birlikte ilerleyen Cerny'nin çaprazdan vurduğu şut az farkla dışarıya çıktı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.
Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, Rangers karşısında ilk yarı bitmeden öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Filip Kostic'in ortasında Sebastian Szymanski, ceza sahasından voleyle topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle Rangers karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
RIDVAN YILMAZ OYUNDA
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna dahil oldu. İskoç ekibinde bu dakikada oyundan çıkan isim Dujon Sterling oldu.
FENERBAHÇE YİNE PENALTI BEKLEDİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 56. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Bu dakikada Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan döndü. Kostic, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu. Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi.
TALISCA ŞANSINI DENEDİ
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 57. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Sağ ayağıyla şansını deneyen Brezilyalı futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 66. dakikasında gole çok yaklaştı. Sol kanattan Kostic'in ortasında Anderson Talisca'nın arka direkteki kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
İRFAN CAN GEÇİT VERMEDİ
Rangers, karşılaşmanın 70. dakikasında gole çok yaklaştı. Amrabat'ın kaptırdığı top sonrası Igmane Hamza'nın yaydan şutunda İrfan Can kalesinde geçit vermedi.
FENERBAHÇE İKİNCİ GOLÜ BULDU!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında Sebastian Szymanski ile ikinci golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür, ön direkteki Szymanski'yi topla buluşturdu. Polonyalı futbolcunun yaptığı tek vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti.
FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe'de ikinci golün ardından teknik direktör Mourinho'dan iki hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko ve Dusan Tadic, oyuna dahil oldu. Osayi Samuel ve Talisca kenara geldi.
DZEKO'YA VURDURMADILAR
Fenerbahçe, karşılaşmanın 77. dakikasında bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada sağdan Szymanski'nin ortasında Edin Dzeko'dan önce savunma araya girdi.
BU KEZ DUSAN TADIC
Aynı dakika içerisinde devam eden pozisyonda Dusan Tadic'in ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarıya gitti.
TADIC YİNE ŞANSINI DENEDİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın son bölümünde Rangers rakip yarı sahasında büyük bir üstünlük kurdu ve İskoç ekibinin atağa çıkmasına izin vermedi. Karşılaşmanın 83. dakikasında Dusan Tadic, yaydan sağ ayağıyla şansını denedi. Sırp futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmanın 87. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Milli futbolcu yerine bu dakikada Alexander Djiku oyuna dahil oldu.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Fenerbahçe, kalan dakikalarda önemli fırsatlar yakalasa da ağları havalandıramadı ve maçın 90 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyeti ile birlikte maç uzatmalara gitti.
İLK TEHLİKE RANGERS'TAN
Uzatma dakikalarındaki ilk tehlikeli atan Rangers'tan geldi. Cerny, ceza sahası dışından şansını denedi. İrfan Can, harika bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
DZEKO TEHLİKE YARATTI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 103. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleye gitmeden savunmadan döndü.
İLK DEVRE GOL YOK
Uzatmaların ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, ilk uzatmayı 2-0 önde tamamladı.
JOSE MOURINHO'DAN HAMLE
Fenerbahçe, ikinci uzatma dakikasına iki hamle ile başladı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kenara geldi. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, oyuna dahil oldu.
YİNE İRFAN CAN!
İrfan Can Eğribayat, 108. dakikada yine kritik bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Tavernier'in etkili kullandığı serbest vuruşta İrfan Can gole izin vermedi.
YUSUF AKÇİÇEK'TEN TEHLİKE!
Fenerbahçe, 116. dakikada Yusuf Akçiçek ile etkili oldu. Sol kanattan topla birlikte çıkan genç futbolcu, rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Yusuf, yayda önünde kalan top sonrası kaleyi düşündü. Yusuf Akçiçek'in şutu kaleci Butland'da kaldı.
MERT HAKAN YERDE, PENALTI BEKLENTİSİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 117. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
MOURINHO'YA SARI KART
İRFAN CAN CEZALI
Hakem Espan Eskas, bu pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe'de itirazları nedeniyle sarı kart gören bir diğer isim İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
MAÇ PENALTILARA GİTTİ
Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
FENERBAHÇE KAYBETTİ
Fenerbahçe, penaltılarda Rangers'a 3-2'lik skorla kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.
45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.
66. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden dışarı çıktı.
70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
Aynı dakikada çıkarken kaptırılan topta 2 rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Igamane'nin yayın içinden uzak direğe plasesinde, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada Fenerbahçe ikinci golünü buldu. Sağdan topla çizgiye inen ve ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yerden pasında Szymanski'nin ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
77. dakikada Tadic'in ceza sahasının hemen dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
90+4. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Dzeko, daha müsait durumda penaltı noktası civarındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.
UZATMA DAKİKALARI VE PENALTILAR
100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan içeri çekerek uzak direğe sert plasesinde, kaleci İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk uzatma bölümünde skor değişmedi ve ikinci uzatma bölümüne geçildi.
109. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Tavernier'in etkili şutunda İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.
116. dakikada rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören Yusuf Akçiçek'in ceza sahasının hemen dışından şutunda, kaleci topu son anda kontrol etti.
Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarından faydalanamadı.
Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırırken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu filelere gönderdi.
Stat: Ibrox
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)
Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling (Dk. 56 Rıdvan Yılmaz), Raskin, Barron (Dk. 95 Lawrence), Jefte (Dk. 85 Hagi), Cerny, Diomande (Dk. 68 Bajrami), Dessers (Dk. 68 Igamane)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 88 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 75 Tadic), Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski (Dk. 106 Mert Hakan Yandaş), Talisca (Dk. 75 Dzeko), En-Nesyri (Dk. 106 İrfan Can Kahveci)
Goller: Dk. 45 ve 73 Szymanski (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Talisca, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 108 Djiku, Dk. 117 İrfan Can Kahveci, Dk. 118 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 25 Sterling, Dk. 30 Balogun, Dk. 37 Souttar, Dk. 45+2 Diomande ve Dessers, Dk. 90+3 Hagi, Dk. 116 Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45 ve 73. dakikalarda Sebastian Szymanski attı.
Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü sonrası ilk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyeti nedeniyle uzatma dakikalarına geçildi.
UZATMALARDA DA GOL YOK
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
FENERBAHÇE'DEN AVRUPA LİGİ'NE VEDA
Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda 3-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Dijku penaltıyı gole çevirdi. Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise penaltıdan yararlanamadı. Rangers'ta ise Ianis Hagi penaltıdan yararlanamadı.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
YİNE PENALTILARLA VEDA
Fenerbahçe, geçen sezon da Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmişti. Sarı-lacivertliler, üst üste iki sezon Avrupa'dan penaltılarda elendi.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM DEĞİŞTİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turun ilk maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemedi. Mourinho, Çağlar'ın yanı sıra Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu kulübeye çekti.
Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
62 yaşındaki teknik adam, Rangers karşısında kalede yine İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues şans buldu. Hücum hattında ise Sebastian Szymanski'nin önünde Anderson Talisca ile Youssef En-Nesyri forma giydi.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak ise yedek soyundu.
3 EKSİK
Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Allan Saint-Maximin ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmemişti.
Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna alınan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.
KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.
Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.
TADIC VE DZEKO YEDEK
Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından tecrübeli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, maça yedek kulübesinde başladı.
Takımın sezon başından beri en fazla forma giyen isimleri arasında yer alan 2 oyuncu, Mourinho'nun kararıyla kulübede forma bekledi.
Dzeko ve Tadic'in yokluğunda müsabakaya Fred kaptan olarak çıktı.
İKİ İSİM SINIRDA ÇIKTI
Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.
RANGERS BASKILI BAŞLADI
Rangers, Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı maçta mücadeleye daha baskılı başlayan taraf oldu. İskoç temsilcisi, karşılaşmanın ilk bölümünde rakip kalede daha fazla gözüken takım oldu.
PENALTI İTİRAZI, SARI KART!
Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.
RANGERS TEHLİKELİ GELDİ
Rangers forması giyen Cerny, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçe kalesini yokladı. Fred'in kaptırdığı top sonrası topla birlikte ilerleyen Cerny'nin çaprazdan vurduğu şut az farkla dışarıya çıktı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.
Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.
Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.
FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, Rangers karşısında ilk yarı bitmeden öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Filip Kostic'in ortasında Sebastian Szymanski, ceza sahasından voleyle topu ağlara gönderdi.
Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle Rangers karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
RIDVAN YILMAZ OYUNDA
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna dahil oldu. İskoç ekibinde bu dakikada oyundan çıkan isim Dujon Sterling oldu.
FENERBAHÇE YİNE PENALTI BEKLEDİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 56. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Bu dakikada Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan döndü. Kostic, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu. Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi.
TALISCA ŞANSINI DENEDİ
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 57. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Sağ ayağıyla şansını deneyen Brezilyalı futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 66. dakikasında gole çok yaklaştı. Sol kanattan Kostic'in ortasında Anderson Talisca'nın arka direkteki kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.
İRFAN CAN GEÇİT VERMEDİ
Rangers, karşılaşmanın 70. dakikasında gole çok yaklaştı. Amrabat'ın kaptırdığı top sonrası Igmane Hamza'nın yaydan şutunda İrfan Can kalesinde geçit vermedi.
FENERBAHÇE İKİNCİ GOLÜ BULDU!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında Sebastian Szymanski ile ikinci golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür, ön direkteki Szymanski'yi topla buluşturdu. Polonyalı futbolcunun yaptığı tek vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti.
FENERBAHÇE'DE DEĞİŞİKLİKLER
Fenerbahçe'de ikinci golün ardından teknik direktör Mourinho'dan iki hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko ve Dusan Tadic, oyuna dahil oldu. Osayi Samuel ve Talisca kenara geldi.
DZEKO'YA VURDURMADILAR
Fenerbahçe, karşılaşmanın 77. dakikasında bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada sağdan Szymanski'nin ortasında Edin Dzeko'dan önce savunma araya girdi.
BU KEZ DUSAN TADIC
Aynı dakika içerisinde devam eden pozisyonda Dusan Tadic'in ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarıya gitti.
TADIC YİNE ŞANSINI DENEDİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın son bölümünde Rangers rakip yarı sahasında büyük bir üstünlük kurdu ve İskoç ekibinin atağa çıkmasına izin vermedi. Karşılaşmanın 83. dakikasında Dusan Tadic, yaydan sağ ayağıyla şansını denedi. Sırp futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmanın 87. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Milli futbolcu yerine bu dakikada Alexander Djiku oyuna dahil oldu.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Fenerbahçe, kalan dakikalarda önemli fırsatlar yakalasa da ağları havalandıramadı ve maçın 90 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
İlk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyeti ile birlikte maç uzatmalara gitti.
İLK TEHLİKE RANGERS'TAN
Uzatma dakikalarındaki ilk tehlikeli atan Rangers'tan geldi. Cerny, ceza sahası dışından şansını denedi. İrfan Can, harika bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.
DZEKO TEHLİKE YARATTI
Fenerbahçe, karşılaşmanın 103. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleye gitmeden savunmadan döndü.
İLK DEVRE GOL YOK
Uzatmaların ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, ilk uzatmayı 2-0 önde tamamladı.
JOSE MOURINHO'DAN HAMLE
Fenerbahçe, ikinci uzatma dakikasına iki hamle ile başladı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kenara geldi. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, oyuna dahil oldu.
YİNE İRFAN CAN!
İrfan Can Eğribayat, 108. dakikada yine kritik bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Tavernier'in etkili kullandığı serbest vuruşta İrfan Can gole izin vermedi.
YUSUF AKÇİÇEK'TEN TEHLİKE!
Fenerbahçe, 116. dakikada Yusuf Akçiçek ile etkili oldu. Sol kanattan topla birlikte çıkan genç futbolcu, rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Yusuf, yayda önünde kalan top sonrası kaleyi düşündü. Yusuf Akçiçek'in şutu kaleci Butland'da kaldı.
MERT HAKAN YERDE, PENALTI BEKLENTİSİ!
Fenerbahçe, karşılaşmanın 117. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
MOURINHO'YA SARI KART
İRFAN CAN CEZALI
Hakem Espan Eskas, bu pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe'de itirazları nedeniyle sarı kart gören bir diğer isim İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
MAÇ PENALTILARA GİTTİ
Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.
FENERBAHÇE KAYBETTİ
Fenerbahçe, penaltılarda Rangers'a 3-2'lik skorla kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.
45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic'in etkili ortasına ceza sahası içinde çapraz pozisyonda Szymanski'nin gelişine vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.
66. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden dışarı çıktı.
70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
Aynı dakikada çıkarken kaptırılan topta 2 rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Igamane'nin yayın içinden uzak direğe plasesinde, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada Fenerbahçe ikinci golünü buldu. Sağdan topla çizgiye inen ve ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yerden pasında Szymanski'nin ayak dışıyla vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
77. dakikada Tadic'in ceza sahasının hemen dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
90+4. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Dzeko, daha müsait durumda penaltı noktası civarındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.
UZATMA DAKİKALARI VE PENALTILAR
100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan içeri çekerek uzak direğe sert plasesinde, kaleci İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk uzatma bölümünde skor değişmedi ve ikinci uzatma bölümüne geçildi.
109. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Tavernier'in etkili şutunda İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.
116. dakikada rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören Yusuf Akçiçek'in ceza sahasının hemen dışından şutunda, kaleci topu son anda kontrol etti.
Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarından faydalanamadı.
Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırırken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu filelere gönderdi.
Stat: Ibrox
Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)
Rangers: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling (Dk. 56 Rıdvan Yılmaz), Raskin, Barron (Dk. 95 Lawrence), Jefte (Dk. 85 Hagi), Cerny, Diomande (Dk. 68 Bajrami), Dessers (Dk. 68 Igamane)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 88 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 75 Tadic), Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski (Dk. 106 Mert Hakan Yandaş), Talisca (Dk. 75 Dzeko), En-Nesyri (Dk. 106 İrfan Can Kahveci)
Goller: Dk. 45 ve 73 Szymanski (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Talisca, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 108 Djiku, Dk. 117 İrfan Can Kahveci, Dk. 118 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 25 Sterling, Dk. 30 Balogun, Dk. 37 Souttar, Dk. 45+2 Diomande ve Dessers, Dk. 90+3 Hagi, Dk. 116 Rıdvan Yılmaz (Rangers)