UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe , Rangers ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan maçı Fenerbahçe, 90 dakikalık bölümde 2-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45 ve 73. dakikalarda Sebastian Szymanski attı.Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü sonrası ilk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyeti nedeniyle uzatma dakikalarına geçildi.Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda 3-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Dijku penaltıyı gole çevirdi. Dusan Tadic, Fred ve Mert Hakan Yandaş ise penaltıdan yararlanamadı. Rangers'ta ise Ianis Hagi penaltıdan yararlanamadı.Rangers, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe, geçen sezon da Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmişti. Sarı-lacivertliler, üst üste iki sezon Avrupa'dan penaltılarda elendi.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, turun ilk maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.Portekizli teknik adam, Ibrox Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk maçta ilk 11'de görevlendirdiği Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemedi. Mourinho, Çağlar'ın yanı sıra Dusan Tadic ve Edin Dzeko'yu kulübeye çekti.Deneyimli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Anderson Talisca'yı ilk 11'de sahaya sürdü.62 yaşındaki teknik adam, Rangers karşısında kalede yine İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek'ten oluşturdu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Filip Kostic oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues şans buldu. Hücum hattında ise Sebastian Szymanski'nin önünde Anderson Talisca ile Youssef En-Nesyri forma giydi.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Şükür Toğrak ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Rangers karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü sakatlığı, Allan Saint-Maximin ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmemişti.Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna alınan İsmail Yüksek de kadroda yer almadı.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve İskoçya kafilesine dahil edilen İsmail Yüksek, ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.Sakatlığı nedeniyle bir ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail'in kadroda olması bekleniyordu.Son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giyen ve o maçta sakatlanan İsmail, Rangers karşılaşmasında da kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından tecrübeli isimleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic, maça yedek kulübesinde başladı.Takımın sezon başından beri en fazla forma giyen isimleri arasında yer alan 2 oyuncu, Mourinho'nun kararıyla kulübede forma bekledi.Dzeko ve Tadic'in yokluğunda müsabakaya Fred kaptan olarak çıktı.Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.Rangers, Fenerbahçe'ye karşı sahasında oynadığı maçta mücadeleye daha baskılı başlayan taraf oldu. İskoç temsilcisi, karşılaşmanın ilk bölümünde rakip kalede daha fazla gözüken takım oldu.Fenerbahçe, Rangers ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.Karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Talisca ve Fenerbahçeli oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.Norveçli hakem Espen Eskas, bu dakikada oyunu durdurdu ve Talisca hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Brezilyalı yıldız ve Fenerbahçeli futbolcular bu karara tepki gösterdi.Fenerbahçe'de yedek kulübesindeki yardımcı antrenör Salvatore Foti de bu pozisyon sonrası sarı kart gördü.Rangers forması giyen Cerny, karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçe kalesini yokladı. Fred'in kaptırdığı top sonrası topla birlikte ilerleyen Cerny'nin çaprazdan vurduğu şut az farkla dışarıya çıktı.Fenerbahçe, Glasgow Rangers ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının 39. dakikasında penaltı bekledi.Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topun Rangerslı futbolcunun eline geldiğini düşünen Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu.Bir süre VAR'dan inceleme yapıldı ancak maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe, Rangers karşısında ilk yarı bitmeden öne geçti. Karşılaşmanın 45. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Filip Kostic'in ortasında Sebastian Szymanski, ceza sahasından voleyle topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, Szymanski'nin golüyle Rangers karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna dahil oldu. İskoç ekibinde bu dakikada oyundan çıkan isim Dujon Sterling oldu.Fenerbahçe, karşılaşmanın 56. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Bu dakikada Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan döndü. Kostic, bu pozisyonda hakeme itirazda bulundu. Hakem Espen Eskas, oyunun devam etmesini istedi.Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 57. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Sağ ayağıyla şansını deneyen Brezilyalı futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.Fenerbahçe, karşılaşmanın 66. dakikasında gole çok yaklaştı. Sol kanattan Kostic'in ortasında Anderson Talisca'nın arka direkteki kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.Rangers, karşılaşmanın 70. dakikasında gole çok yaklaştı. Amrabat'ın kaptırdığı top sonrası Igmane Hamza'nın yaydan şutunda İrfan Can kalesinde geçit vermedi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 73. dakikasında Sebastian Szymanski ile ikinci golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür, ön direkteki Szymanski'yi topla buluşturdu. Polonyalı futbolcunun yaptığı tek vuruş savunmaya da çarparak ağlara gitti.Fenerbahçe'de ikinci golün ardından teknik direktör Mourinho'dan iki hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde 74. dakikada Edin Dzeko ve Dusan Tadic, oyuna dahil oldu. Osayi Samuel ve Talisca kenara geldi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 77. dakikasında bir kez daha gole yaklaştı. Bu dakikada sağdan Szymanski'nin ortasında Edin Dzeko'dan önce savunma araya girdi.Aynı dakika içerisinde devam eden pozisyonda Dusan Tadic'in ceza sahası dışından şutu yandan az farkla dışarıya gitti.Fenerbahçe, karşılaşmanın son bölümünde Rangers rakip yarı sahasında büyük bir üstünlük kurdu ve İskoç ekibinin atağa çıkmasına izin vermedi. Karşılaşmanın 83. dakikasında Dusan Tadic, yaydan sağ ayağıyla şansını denedi. Sırp futbolcunun şutu üstten dışarıya gitti.Fenerbahçe'de Mert Müldür, karşılaşmanın 87. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Milli futbolcu yerine bu dakikada Alexander Djiku oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, kalan dakikalarda önemli fırsatlar yakalasa da ağları havalandıramadı ve maçın 90 dakikalık bölümü sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.İlk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyeti ile birlikte maç uzatmalara gitti.Uzatma dakikalarındaki ilk tehlikeli atan Rangers'tan geldi. Cerny, ceza sahası dışından şansını denedi. İrfan Can, harika bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.Fenerbahçe, karşılaşmanın 103. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Edin Dzeko'nun şutu kaleye gitmeden savunmadan döndü.Uzatmaların ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, ilk uzatmayı 2-0 önde tamamladı.Fenerbahçe, ikinci uzatma dakikasına iki hamle ile başladı. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski, kenara geldi. Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, oyuna dahil oldu.İrfan Can Eğribayat, 108. dakikada yine kritik bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Tavernier'in etkili kullandığı serbest vuruşta İrfan Can gole izin vermedi.Fenerbahçe, 116. dakikada Yusuf Akçiçek ile etkili oldu. Sol kanattan topla birlikte çıkan genç futbolcu, rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Yusuf, yayda önünde kalan top sonrası kaleyi düşündü. Yusuf Akçiçek'in şutu kaleci Butland'da kaldı.Fenerbahçe, karşılaşmanın 117. dakikasında bir kez daha penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.Hakem Espan Eskas, bu pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, itirazlarının ardından sarı kart gördü. Fenerbahçe'de itirazları nedeniyle sarı kart gören bir diğer isim İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcu, bu sarı kartla cezalı duruma düştü.Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi.Fenerbahçe, penaltılarda Rangers'a 3-2'lik skorla kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.13. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.25. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında sağ tarafta buluştuğu topla içe kateden Cerny'nin uzaktan etkili şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.36. dakikada Amrabat'ın savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen En-Nesyri'nin penaltı noktasının sağından gelişine şutunda, top yandan dışarı gitti.İlk yarı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.57. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.66. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda, top direk dibinden dışarı çıktı.70. dakikada Bajrami'nin uzaktan şutunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.Aynı dakikada çıkarken kaptırılan topta 2 rakibinden vücut çalımıyla sıyrılan Igamane'nin yayın içinden uzak direğe plasesinde, İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.77. dakikada Tadic'in ceza sahasının hemen dışından uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.90+4. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tadic'in pasıyla kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Dzeko, daha müsait durumda penaltı noktası civarındaki En-Nesyri'yi gördü. Faslı santrforun kaleciyle karşı karşıya durumda ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan içeri çekerek uzak direğe sert plasesinde, kaleci İrfan Can son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.İlk uzatma bölümünde skor değişmedi ve ikinci uzatma bölümüne geçildi.109. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Tavernier'in etkili şutunda İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.116. dakikada rakiplerinden sıyrılarak kaleyi cepheden gören Yusuf Akçiçek'in ceza sahasının hemen dışından şutunda, kaleci topu son anda kontrol etti.Uzatma bölümlerinde de skor değişmeyince seri penaltı atışlarına geçildi.Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Alexander Djiku penaltı atışlarını gole çevirirken, Dusan Tadic, Fred Rodrigues ve Mert Hakan Yandaş penaltı atışlarından faydalanamadı.Ev sahibi ekipte ise Hagi penaltıyı kaçırırken, Tavernier, Cerny ve Lawrence topu filelere gönderdi.IbroxEspen Eskas, Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin (Norveç)Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling (Dk. 56 Rıdvan Yılmaz), Raskin, Barron (Dk. 95 Lawrence), Jefte (Dk. 85 Hagi), Cerny, Diomande (Dk. 68 Bajrami), Dessers (Dk. 68 Igamane)İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür (Dk. 88 Djiku), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel (Dk. 75 Tadic), Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski (Dk. 106 Mert Hakan Yandaş), Talisca (Dk. 75 Dzeko), En-Nesyri (Dk. 106 İrfan Can Kahveci)Dk. 45 ve 73 Szymanski (Fenerbahçe)Dk. 19 Talisca, Dk. 24 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 108 Djiku, Dk. 117 İrfan Can Kahveci, Dk. 118 Jose Mourinho (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 25 Sterling, Dk. 30 Balogun, Dk. 37 Souttar, Dk. 45+2 Diomande ve Dessers, Dk. 90+3 Hagi, Dk. 116 Rıdvan Yılmaz (Rangers)