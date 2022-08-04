Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arasında 2,2 milyon euroya transfer ettiği Attila Szalai, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Geride bıraktığımız sezonunda performansında düşüş yaşayan Attila Szalai, yeni sezon öncesi formuyla geçer not almıştı.Adı uzun süredir transfer dedikodularına karışan Attila Szalai'nin, Kim Min-Jae'nin ardından 2022-23 sezonu öncesi Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülmüştü. Adı son olarak Bologna'yla anılan Macar savunmacıda gerçek ortaya çıktı.Aksam.com.tr'nin haberine göre Attila Szalai için daha önce Wolfsburg ile temas kuran Fenerbahçe, Bologna'dan da istediğini alamadı. Attila Szalai için gelen rakamlar 9 milyon euroyu aşmazken, Sarı-Lacivertlilerin talebi ise söz konusu tekliflerin oldukça üzerinde.Ali Koç önceki süreçte Attila Szalai için kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Başkan Koç, oyuncusu için "Bu rakamın altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı. İlerleyen süreçte gözden düşen Attila Szalai için Fenerbahçe 15 milyon euroya kadar indi.Ancak Macar stoper için gelen tekliflerin hâlâ 9 milyon euroyu aşmamış olması transfere engel oluyor. Aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre Fenerbahçe, Attila Szalai'yi bu rakamlara kesinlikle bırakmak istemiyor.Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Attila Szalai, geride bıraktığımız sezonda toplam 43 maça çıkmış ve 1 gol, 2 asistlik katkı vermişti.