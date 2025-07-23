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Fenerbahçe'den açıklama: "Doğru değil"

Fenerbahçe, Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Dursun Özbek'ten özür dilediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

calendar 23 Temmuz 2025 21:50
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den açıklama: 'Doğru değil'
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Fenerbahçe, Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Dursun Özbek'ten özür dilediği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, bir YouTube kanalında dile getirdiği; Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gitmesi ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki ifadeleri tamamen asılsızdır.


Bu gerçek dışı beyan, hiçbir somut delile dayanmamakta olup, maksatlı ve iftira niteliği taşımaktadır.

Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu iddia, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a karşı kişisel husumetini kamuoyuna yansıtmayı amaçlayan bir tutumun sonucudur.

İddia sahibi, açıklamalarını ispatla yükümlüdür. Aksi takdirde kamuoyunun vicdanında iftiracı ve art niyetli bir pozisyonda kalacaktır.

Kendisini açıkça ispata davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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