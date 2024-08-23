Fenerbahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu!

Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 19:37
Fenerbahçe, Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

İşte Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama; 
 "Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 2. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı müsabakanın öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan tüm olaylar çerçevesinde Kulübümüz ve Başkanımız tarafından 54 kişi hakkında suç duyurusu yapılmıştır.

Bu suç duyuruları çerçevesinde bazı şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulanırken bir kısım şüphelilere ise 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmış ve tedbir kararları uygulanmıştır.

Konu ile ilgili ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de görüşmeler dikkatle yapılmakta ve süreç takip edilmektedir."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery