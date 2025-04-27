Fenerbahçe Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Beylerbeyi maçı sonrası açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Danabaş, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fomget'in oynadığı ve 12-1 kazandığı Bornova Hitab Spor maçına tepki gösterdi.
Mustafa Kemal Danabaş, "Takımımla ve kızlarımızla gurur duyuyorum. Ligin son haftasına kadar geldik. Bugüne kadar da ligi lider olarak götürdük. Sahada gördüğümüz hakem performansı bizi hiç şaşırtmadı. Zaten sezon içerisinde hem içerde hem dışarda gördüğümüz hakem performansı ile birebir aynıydı. Gözünün önünde arkadan tekme atan oyuncuya kırmızı kart çıkartmaktan aciz bir hakem vardı." dedi.
"BU HİÇ NORMAL DEĞİL"
Danabaş, Fomget maçıyla ilgili, "Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözleri önünde iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Rakip maçta bugün son 18 dakikada 6 gol atıldı. Bu da hiç normal değil. Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcüleri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Artık iş biraz zora girdi. Ligin son haftasına giriyoruz. Aynı puandayız. Gol averajı ile diğer takım şu anda öne geçti ama biz sonuna kadar şartları zorlayacağız. Çıkacağız, biz top oynayacağız, biz futbol oynayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bize bugüne kadar haftalardır bir sürü dedikodu geldi. Bunların hiçbirine inanmıyorduk, inanmak istemiyorduk. Türk futbolunun temiz olduğuna inanıyorduk. Biz bu gelen bilgileri, federasyon ve yetkililerle paylaştık ama maalesef sonuç ortada. İki maçta 31 gol. Artık başka ne söyleyeyim." sözlerini sarf etti.
Mustafa Kemal Danabaş, son olarak, "Biz temiziz. Cümlenin sonunu getirmek istemiyorum ama takımımızla, oyuncularımızla ve tüm ekiple gurur duyuyorum. Bugüne kadar geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk, bir şampiyonluk vermek istiyorduk ama hala bir maçımız var. Çıkmadık candan umut kesilmez" sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ
Fenerbahçe Kulübü, ayrıca resmi siteden yaptığı açıklamada, Fomget maçının televizyondan canlı yayınlanmamasına tepki gösterdi.
KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE DURUM
Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget ve Fenerbahçe'nin 67'şer puanı bulunuyor. Fomget'in ligde 79, Fenerbahçe'nin ise 74 averajı bulunuyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Ankara B.B. Fomget, +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni geçti ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Ankara B.B. Fomget Spro Kulübü, iki hafta önce Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.
SON HAFTA MAÇLARI
-Ankara B.B. Fomget - Galatasaray Petrol Ofisi
-ALG Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi
Danabaş, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fomget'in oynadığı ve 12-1 kazandığı Bornova Hitab Spor maçına tepki gösterdi.
Mustafa Kemal Danabaş, "Takımımla ve kızlarımızla gurur duyuyorum. Ligin son haftasına kadar geldik. Bugüne kadar da ligi lider olarak götürdük. Sahada gördüğümüz hakem performansı bizi hiç şaşırtmadı. Zaten sezon içerisinde hem içerde hem dışarda gördüğümüz hakem performansı ile birebir aynıydı. Gözünün önünde arkadan tekme atan oyuncuya kırmızı kart çıkartmaktan aciz bir hakem vardı." dedi.
"BU HİÇ NORMAL DEĞİL"
Danabaş, Fomget maçıyla ilgili, "Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözleri önünde iki maçta 31 gol atıldı. Bu hayatın normal akışına da aykırı bir şey. Rakip maçta bugün son 18 dakikada 6 gol atıldı. Bu da hiç normal değil. Kaç gol gerekiyorsa o kadar atılıyor. Rakip takım bu işleri güzel yapıyor. Golcüleri de çok iyi. Bol bol gol atıyorlar. Artık iş biraz zora girdi. Ligin son haftasına giriyoruz. Aynı puandayız. Gol averajı ile diğer takım şu anda öne geçti ama biz sonuna kadar şartları zorlayacağız. Çıkacağız, biz top oynayacağız, biz futbol oynayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bize bugüne kadar haftalardır bir sürü dedikodu geldi. Bunların hiçbirine inanmıyorduk, inanmak istemiyorduk. Türk futbolunun temiz olduğuna inanıyorduk. Biz bu gelen bilgileri, federasyon ve yetkililerle paylaştık ama maalesef sonuç ortada. İki maçta 31 gol. Artık başka ne söyleyeyim." sözlerini sarf etti.
Mustafa Kemal Danabaş, son olarak, "Biz temiziz. Cümlenin sonunu getirmek istemiyorum ama takımımızla, oyuncularımızla ve tüm ekiple gurur duyuyorum. Bugüne kadar geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk, bir şampiyonluk vermek istiyorduk ama hala bir maçımız var. Çıkmadık candan umut kesilmez" sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'DEN TEPKİ
Fenerbahçe Kulübü, ayrıca resmi siteden yaptığı açıklamada, Fomget maçının televizyondan canlı yayınlanmamasına tepki gösterdi.
KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE DURUM
Kadınlar Futbol Ligi'nde Fomget ve Fenerbahçe'nin 67'şer puanı bulunuyor. Fomget'in ligde 79, Fenerbahçe'nin ise 74 averajı bulunuyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü, Bornova Hitab Spor'u 12-1 mağlup etti. Ankara B.B. Fomget, +5 averajla Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni geçti ve son hafta öncesinde liderlik koltuğuna oturdu.
Öte yandan Ankara B.B. Fomget Spro Kulübü, iki hafta önce Çekmeköy'ü 19-0 mağlup etti.
SON HAFTA MAÇLARI
-Ankara B.B. Fomget - Galatasaray Petrol Ofisi
-ALG Spor - Fenerbahçe Petrol Ofisi