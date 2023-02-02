Fenerbahçe değil Kasımpaşa!

Fenerbahçe'nin, Real Valladolid forması giyen orta saha oyuncusu Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçeli yetkililer, Malsa iddiasını yalanladı. 26 yaşındaki futbolcu ile Türkiye'den Kasımpaşa'nın ilgilendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe değil Kasımpaşa!
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02 Şubat 2023 13:54
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü.

İspanyol ekibinin sportif direktörü Fran Sanchez, yaptığı açıklamada, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak" dedi.

Radyo Marca ise 26 yaşındaki futbolcunun gideceği takımın Fenerbahçe olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Fenerbahçe'den de Malsa iddialarına cevap geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Malsa'nın transferi yönünde bir girişimlerinin olmadığını belirtti.

Malsa ile Türkiye'den bir takımın ilgilendiği, bu takımın ise Kasımpaşa olduğu ortaya çıktı.

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