Fenerbahçe değil Kasımpaşa!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İspanya'dan sürpriz bir haber gündeme geldi.



Sarı-lacivertlilerin Real Valladolid forması giyen Mickael Malsa transferini bitirdiği öne sürüldü.



İspanyol ekibinin sportif direktörü Fran Sanchez, yaptığı açıklamada, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak" dedi.



Radyo Marca ise 26 yaşındaki futbolcunun gideceği takımın Fenerbahçe olduğunu öne sürdü.



Öte yandan Fenerbahçe'den de Malsa iddialarına cevap geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, Malsa'nın transferi yönünde bir girişimlerinin olmadığını belirtti.



Malsa ile Türkiye'den bir takımın ilgilendiği, bu takımın ise Kasımpaşa olduğu ortaya çıktı.





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