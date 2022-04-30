Fenerbahçe'de Zajc 9. golünü kaydetti

Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın yükselen form grafiği sürüyor.
Sarı-lacivertlilerin Sloven yıldızı, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.
Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 27 yaşındaki orta saha, ligde 22 müsabakaya ilk 11'de başladı ve 9. golünü atmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin Sloven yıldızı, bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti.
Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 27 yaşındaki orta saha, ligde 22 müsabakaya ilk 11'de başladı ve 9. golünü atmayı başardı.
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