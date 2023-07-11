şovunuile sürdürmek istiyor. Fildişili hücum oyuncusuna son teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.Sarı lacivertlilerin teklifi iki yıl için 17 milyon euro'yu buldu. Lazio'nun transfer etmek, Crystal Palace'ın ise kadrosunda tutmak istediği oyuncununFenerbahçe belirledi: Villarreal'in Hollandalı sol kanat oyuncusuFenerbahçe'nin bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis bütçesi ayırdığı belirtildi.PSV Eindhoven altyapısında yetişen Danjuma, 2016'da NEC Nijmegen'e bonservissiz geçti. Ardından 2.8 milyon euro'ya Club Brugge'ye, 1 yıl sonra 2019'da ise 16.46 milyon euro'ya Bournemouth'a gitti. 2 yaz sonra 23.5 milyon euro bonservisle Villarreal'e geçti.Geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Danjuma, Villarreal'e geri döndü. 26 yaşındaki sağ ayaklı hücumcu Danjuma, kariyerinde çıktığı 229 maçta 75 gol atıp 36 asist yaptı.Arnaut Danjuma, özel hayatında da NEC Nijmegen'den takım arkadaşı olan Ferdi Kadıoğlu'yla da yakın arkadaşlığını sürdürüyor.