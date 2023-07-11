Fenerbahçe, transfer şovunu Wilfried Zaha ile sürdürmek istiyor. Fildişili hücum oyuncusuna son teklif yapıldı ve beklemeye geçildi.
ZAHA'NIN ALTERNATİFİ DANJUMA
Sarı lacivertlilerin teklifi iki yıl için 17 milyon euro'yu buldu. Lazio'nun transfer etmek, Crystal Palace'ın ise kadrosunda tutmak istediği oyuncunun alternatifini Fenerbahçe belirledi: Villarreal'in Hollandalı sol kanat oyuncusu Arnaut Danjuma...
Fenerbahçe'nin bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis bütçesi ayırdığı belirtildi.
ARNAUT DANJUMA KİMDİR?
PSV Eindhoven altyapısında yetişen Danjuma, 2016'da NEC Nijmegen'e bonservissiz geçti. Ardından 2.8 milyon euro'ya Club Brugge'ye, 1 yıl sonra 2019'da ise 16.46 milyon euro'ya Bournemouth'a gitti. 2 yaz sonra 23.5 milyon euro bonservisle Villarreal'e geçti.
Geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Danjuma, Villarreal'e geri döndü. 26 yaşındaki sağ ayaklı hücumcu Danjuma, kariyerinde çıktığı 229 maçta 75 gol atıp 36 asist yaptı.
Arnaut Danjuma, özel hayatında da NEC Nijmegen'den takım arkadaşı olan Ferdi Kadıoğlu'yla da yakın arkadaşlığını sürdürüyor.
ZAHA'NIN ALTERNATİFİ DANJUMA
Sarı lacivertlilerin teklifi iki yıl için 17 milyon euro'yu buldu. Lazio'nun transfer etmek, Crystal Palace'ın ise kadrosunda tutmak istediği oyuncunun alternatifini Fenerbahçe belirledi: Villarreal'in Hollandalı sol kanat oyuncusu Arnaut Danjuma...
Fenerbahçe'nin bu transfer için 10 milyon euro'ya yakın bir bonservis bütçesi ayırdığı belirtildi.
ARNAUT DANJUMA KİMDİR?
PSV Eindhoven altyapısında yetişen Danjuma, 2016'da NEC Nijmegen'e bonservissiz geçti. Ardından 2.8 milyon euro'ya Club Brugge'ye, 1 yıl sonra 2019'da ise 16.46 milyon euro'ya Bournemouth'a gitti. 2 yaz sonra 23.5 milyon euro bonservisle Villarreal'e geçti.
Geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Danjuma, Villarreal'e geri döndü. 26 yaşındaki sağ ayaklı hücumcu Danjuma, kariyerinde çıktığı 229 maçta 75 gol atıp 36 asist yaptı.
Arnaut Danjuma, özel hayatında da NEC Nijmegen'den takım arkadaşı olan Ferdi Kadıoğlu'yla da yakın arkadaşlığını sürdürüyor.