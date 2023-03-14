Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.Rövanş öncesi avantajı kaybeden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus radikal değişikliklere gidecek. 2-0'lık skorun altından kalmak için sistem de takımın neredeyse yarısı da değişecek.Jesus büyük maçlarda verim alamadığı 3'lü sistemini kenara bırakıp Sevilla karşısında 4'lü formasyona geçecek.Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, takım içindeki taşlarla da oynayacak.z'in bu karşılaşmada kenara çekilmesi bekleniyor.Yeni sistemde yerineveyaoynayacak. Eleştirilen'nin forması'e gidecek.Sakatlığı sebebiylebu maçta yok. Yerine yeni transfergörev alacak.Bir süredir form düşüklüğü yaşayan'nun yerine ise hücumda daha etkili bir isim olanoynayacak.'in yerine de11'de olacak. Tek hedef çeyrek final.Jorge Jesus geri dönüş karşılaşmasında oyuncularından ileride sert baskı istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu sebeple savunmayı yine önde kuracak.Burada ofsayt taktiğini kullanarak Sevilla'yı tuzağa düşürmeye çalışacak. Portekizli teknik adam, öğrencilerinden ön alan baskısı yapmalarını da istedi.Fenerbahçe yönetimi, Sevilla karşılaşması öncesinde futbolculara ekstra motive etti.Sarı-lacivertli idareciler tur için belirlenen prime zam yaptı. Oyuncular bu dev rövanşa hazır.Kadıköy'de bu sezon tam anlamıyla sarı-lacivert bayram yaşanıyor. Maç günleri ilçede yer yerinden oynuyor.Sevilla karşılaşması öncesinde de satışa çıkan tüm biletler tükendi. İspanyol ekibini güçlü bir atmosferle boğacak 50 bin kişilik koro hazır. Özel pankartlar da hazırlanıyor.