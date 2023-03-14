Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.
Rövanş öncesi avantajı kaybeden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus radikal değişikliklere gidecek. 2-0'lık skorun altından kalmak için sistem de takımın neredeyse yarısı da değişecek.
Jesus büyük maçlarda verim alamadığı 3'lü sistemini kenara bırakıp Sevilla karşısında 4'lü formasyona geçecek.
BÜYÜK ROTASYON YAPACAK
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, takım içindeki taşlarla da oynayacak. Serdar Aziz'in bu karşılaşmada kenara çekilmesi bekleniyor.
Yeni sistemde yerine Emre Mor veya Diego Rossi oynayacak. Eleştirilen İrfan Can Kahveci'nin forması Arda Güler'e gidecek.
Sakatlığı sebebiyle Lincoln Henrique bu maçta yok. Yerine yeni transfer Jayden Oosterwolde görev alacak.
Bir süredir form düşüklüğü yaşayan Miguel Crespo'nun yerine ise hücumda daha etkili bir isim olan Miha Zajc oynayacak.
Joshua King'in yerine de Michy Batshuayi 11'de olacak. Tek hedef çeyrek final.
EZBERLENMİŞ TAKTİK ÜZERİNDEN DEVAM
Jorge Jesus geri dönüş karşılaşmasında oyuncularından ileride sert baskı istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu sebeple savunmayı yine önde kuracak.
Burada ofsayt taktiğini kullanarak Sevilla'yı tuzağa düşürmeye çalışacak. Portekizli teknik adam, öğrencilerinden ön alan baskısı yapmalarını da istedi.
ÖZEL PRİM VERİLECEK
Fenerbahçe yönetimi, Sevilla karşılaşması öncesinde futbolculara ekstra motive etti.
Sarı-lacivertli idareciler tur için belirlenen prime zam yaptı. Oyuncular bu dev rövanşa hazır.
YİNE KAPALI GİŞE
Kadıköy'de bu sezon tam anlamıyla sarı-lacivert bayram yaşanıyor. Maç günleri ilçede yer yerinden oynuyor.
Sevilla karşılaşması öncesinde de satışa çıkan tüm biletler tükendi. İspanyol ekibini güçlü bir atmosferle boğacak 50 bin kişilik koro hazır. Özel pankartlar da hazırlanıyor.
Rövanş öncesi avantajı kaybeden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus radikal değişikliklere gidecek. 2-0'lık skorun altından kalmak için sistem de takımın neredeyse yarısı da değişecek.
Jesus büyük maçlarda verim alamadığı 3'lü sistemini kenara bırakıp Sevilla karşısında 4'lü formasyona geçecek.
BÜYÜK ROTASYON YAPACAK
Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, takım içindeki taşlarla da oynayacak. Serdar Aziz'in bu karşılaşmada kenara çekilmesi bekleniyor.
Yeni sistemde yerine Emre Mor veya Diego Rossi oynayacak. Eleştirilen İrfan Can Kahveci'nin forması Arda Güler'e gidecek.
Sakatlığı sebebiyle Lincoln Henrique bu maçta yok. Yerine yeni transfer Jayden Oosterwolde görev alacak.
Bir süredir form düşüklüğü yaşayan Miguel Crespo'nun yerine ise hücumda daha etkili bir isim olan Miha Zajc oynayacak.
Joshua King'in yerine de Michy Batshuayi 11'de olacak. Tek hedef çeyrek final.
EZBERLENMİŞ TAKTİK ÜZERİNDEN DEVAM
Jorge Jesus geri dönüş karşılaşmasında oyuncularından ileride sert baskı istiyor. Deneyimli çalıştırıcı bu sebeple savunmayı yine önde kuracak.
Burada ofsayt taktiğini kullanarak Sevilla'yı tuzağa düşürmeye çalışacak. Portekizli teknik adam, öğrencilerinden ön alan baskısı yapmalarını da istedi.
ÖZEL PRİM VERİLECEK
Fenerbahçe yönetimi, Sevilla karşılaşması öncesinde futbolculara ekstra motive etti.
Sarı-lacivertli idareciler tur için belirlenen prime zam yaptı. Oyuncular bu dev rövanşa hazır.
YİNE KAPALI GİŞE
Kadıköy'de bu sezon tam anlamıyla sarı-lacivert bayram yaşanıyor. Maç günleri ilçede yer yerinden oynuyor.
Sevilla karşılaşması öncesinde de satışa çıkan tüm biletler tükendi. İspanyol ekibini güçlü bir atmosferle boğacak 50 bin kişilik koro hazır. Özel pankartlar da hazırlanıyor.