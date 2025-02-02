Fenerbahçe'de yeniler sahne alıyor!

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Uzun süredir takımdan ayrı olan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra diğer sakatlar Mert Müldür ile Dominik Livakovic de kadroda olmayacak. Ancak Jose Mourinho, bu mücadelede yeni yıldızlarının hepsini yanına alacak. İlk maçına Göztepe karşısında çıkan Diego Carlos, 3'lü savunmada ilk 11'de yer alacak.
Carlos'tan sonra sarı-lacivertlilere imzayı atan Anderson Talisca ile stoper Milan Skriniar'ın, yedek kulübesinde yer alacakları ve maçın gidişatına göre süre alacakları bildirildi. Cumartesi günkü idmanda yer almayan ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışarak bazı testlerden geçirilen yeni sağ bek Ognjen Mimovic ise kadroda olmayacak.
Uzun süredir takımdan ayrı olan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra diğer sakatlar Mert Müldür ile Dominik Livakovic de kadroda olmayacak. Ancak Jose Mourinho, bu mücadelede yeni yıldızlarının hepsini yanına alacak. İlk maçına Göztepe karşısında çıkan Diego Carlos, 3'lü savunmada ilk 11'de yer alacak.
Carlos'tan sonra sarı-lacivertlilere imzayı atan Anderson Talisca ile stoper Milan Skriniar'ın, yedek kulübesinde yer alacakları ve maçın gidişatına göre süre alacakları bildirildi. Cumartesi günkü idmanda yer almayan ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışarak bazı testlerden geçirilen yeni sağ bek Ognjen Mimovic ise kadroda olmayacak.