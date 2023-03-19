Fenerbahçe'de yeniden başlangıç zamanı!

Galatasaray'ın, Konyaspor'a kaybetmesinin ardından Fenerbahçe için Süper Lig adeta yeniden başlıyor.



Sarı-lacivertliler liderliği Galatasaray'a kaptırdıktan uzun süre sonra, ezeli rakibinin 14 maçlık serisinin noktalanmasıyla ilk kez liderliğe yaklaşma şansı yakaladı. Fenerbahçe maçlarını kazansa da daha önce sarı-kırmızılıların da galip gelmesiyle puan farkını azaltamamıştı.



Konyaspor deplasmanında Galatasaray'ın kaybetmesi ile bugünkü Alanyaspor maçı ligin belki de en kritik mücadelelerinden biri haline geldi. Sarı-laciverliler deplasmanda kazanırsa hem bir maçı eksik olan devam edecek, hem de fark altıya inecek. O eksik karşılaşma da galibiyetle kapatılırsa Fenerbahçe, Galatasaray'ın sadece bir galibiyet arkasında yer alacak. Ayrıca iki takımın oynayacağı bir de derbi var.



KAZANMAYA DEVAM



Sevilla maçlarında daha üstün bir futbol oynamasına rağmen rağmen elenen sarı-lacivertliler, artık tek kulvar olarak Süper Lig'in görülmesinin de büyük avantaj olacağını düşünüyor. Çünkü bu sezon Avrupa'da yer almayan Galatasaray'a oranla zorlu maçlar sarı-lacivertlileri çok yordu. Bunun yanısıra sakatlıklar da yaşanınca yoğun maç temposunda birçok oyuncunun performans düşüklüğü söz konusu oldu.



Bu nedenle artık maç takvimi konusunda rakibiyle eşit şekilde mücadele etme şansı Fenerbahçe'nin eline geçti. Yorucu ve yıpratıcı Avrupa maçları artık yok. Önceliği lig olan sarı-lacivertliler artık her haftaya final havasında hazırlanacak.



Süper Lig'deki son üç maçını kazanan Fenerbahçe'de, teknik heyet, oyuncularına serinin devam etmesi uyarısında bulundu. UEFA Avrupa Ligi'ne veda karşılaşmaları olan iki Sevilla mücadelesinde de iyi futbol en büyük umut oldu. Özellikle iki maçta da Teknik Direktör Jorge Jesus'un oyuncularına çalıştırdığı birçok konunun sahada iyi uygulandığı ortaya çıktı.



Sevilla ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından da teknik heyet takıma bu yönde bir konuşma yaptı. Tur gitse de güçlü rakip karşısında sarı-lacivertlilerin oynadığı futbol gelecek adına takıma özgüven sağladı.





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