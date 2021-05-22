Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen açıklayan mevcut başkan Ali Koç, ikinci dönemi için geri sayıma geçti. Başka aday çıkmaması beklenirken Başkan Ali Koç'un özellikle futbol takımı için artık somut adımlar atması bekleniyor.



Koç'un ilk 3 senesinde ligde ilk 2'ye dahi giremeyen sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi aynı belirsizlikleri yaşamak istemiyor. Ancak adaylık açıklamasının yapıldığı basın toplantısında hem teknik direktör hem de transferlerle ilgili bir bilginin olmaması hatta soru bile alınmaması endişeleri yeniden artırdı.



Ali Koç'un ilk 3 senesinde Fenerbahçe'de 7 farklı hoca çalıştı ve sezona başlanan hiçbir hoca ligin son haftasını göremedi. Bu süre zarflarında da kararlar hep sancılı bir şekilde alındı. Hızlı reaksiyon gösterilmemesi takımın ve taraftarların enerjisini de etkiledi. Şu anda da yeniden bir belirsizlik süreci başladı.



Sezonu tamamlayan Emre Belözoğlu mu yoksa yeni yabancı bir teknik adam mı sorusu camiada yüksek sesle soruluyor. "Zamanı gelince açıklarız" yanıtını veren Ali Koç'un hedefi, 1 Haziran'a kadar hocayı belirlemek... Ancak EURO 2020 öncesi hem boşta hoca bulmak hem de boş olan hocaları da ikna etmek kolay değil. Emre Belözoğlu da her karara saygı duyarak bekliyor. Şu anda özellikle kariyerli ve tecrübeli bir yabancı teknik adam için hazırlıklar yapılıyor.



Herkes bekliyor



Sarı-lacivertlilerde şampiyonluk hasreti 8. yılına girerken en baştaki gündem konusu teknik direktörlük oldu. Şu anda kulüpte herkes bir karar bekliyor.



Ya sezonu bitiren mevcut isim Emre Belözoğlu ya da yeni bir isim gelecek. Ayrıca sportif direktörlük görevini çok önemseyen Başkan Ali Koç, bu konuda Emre Belözoğlu'ndan memnun... Ancak Belözoğlu'nun görev tanımı nasıl olacak, bu da merak ediliyor. Zira mukavelesi 1 yıllık olan genç çalıştırıcının sözleşme süresi sona erdi.



Örnekleri çok



Fenerbahçe'de son 3 senede ciddi bir teknik direktör ve transfer sirkülasyonu oldu. 7 farklı teknik adam ve 52 transfer sarı-lacivertlilerin adeta başını döndürdü. Fakat bu sürede tek bir kupa bile gelmedi.



Önce Aykut Kocaman'la yolların ayrılması gecikti. Ardından 3 yıl için anlaşılan Cocu 10 haftada giderken yardımcısı Erwin Koeman bir anda 50 gün boyunca takımı çalıştırdı, Galatasaray derbisine çıktı. Ali Koç'un daha önce veto ettiği Ersun Yanal geldi. Yanal 1.5 sene sonra giderken Erol Bulut için 100 gün beklendi, Tahir Karapınar getirildi. Erol Bulut'a da 8 ay dayanan yönetim, Emre Belözoğlu ile 3. yılı noktaladı.



